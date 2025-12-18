„Kokainkonsum zieht sich durch alle Schichten“

Stark gestrecktes Kokain war noch vor zehn Jahren Standard, sagen Experten. Die Reinheitsgehalte lagen bei maximal 20%, heute sind es 90% und mehr. Der „Stoff“ ist deutlich stärker geworden.

Die Preise für „Koks“ sind hingegen gefallen: Musste man für ein Gramm vor einigen Jahren noch 100 Euro und mehr hinlegen, ist es heute schon ab 50, 60 Euro zu haben.