Deutscher Pkw-Lenker landet im Riedgraben

Das Fahrzeug, das mit einem deutschen Kennzeichen zugelassen ist, war nicht mehr fahrbereit und musste von der alarmierten Feuerwehr aufwendig mit einem Kran aus dem Graben geborgen werden. Auf der engen Straße, die gerne auch als Transitroute verwendet wird, kommt es immer wieder zu Zwischenfällen wie abgefahrenen Außenspiegeln und Ausweichmanövern, die im Graben enden.