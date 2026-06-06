Deutscher Pkw-Lenker landet im Riedgraben

Ein Verkehrsunfall in der Zellgasse im Vorarlberger Lustenau hat am Freitagabend einen größeren Feuerwehreinsatz nach sich gezogen. Gegen 20 Uhr kam ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Wassergraben.
Das Fahrzeug, das mit einem deutschen Kennzeichen zugelassen ist, war nicht mehr fahrbereit und musste von der alarmierten Feuerwehr aufwendig mit einem Kran aus dem Graben geborgen werden. Auf der engen Straße, die gerne auch als Transitroute verwendet wird, kommt es immer wieder zu Zwischenfällen wie abgefahrenen Außenspiegeln und Ausweichmanövern, die im Graben enden.
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