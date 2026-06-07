So cool: Es naht das Pool

White Lies, Xavier Rudd, Joss Stone

Das Programm steht jedenfalls , das Magazin – immerhin mit einer Auflage von 100.000 Stück – geht demnächst in Druck, der Vorverkauf ist angelaufen, ebenso wie die Vorbereitungen für die Aufbauten am Reichenfeldareal. Die Architektur setzt heuer das Element Dreieck in Szene und spielt mit unterschiedlichen Ebenen und deren Verbindungen. So werden diesmal auch Dächer zu Sitzgelegenheiten – Perspektivenwechsel ist angesagt. Wer sich ein Ticket für die Headliner sichern will, sollte schnell agieren. Karten für die Babyshambles, José Gonzalez, Joss Stone, Xavier Rudd oder die White Lies werden wohl rasch ausverkauft sein. Entdeckungslustigen seien aber auch Acts wie Laurenz Nikolaus (laut Bauer „verzweifelter Wienerlied-Rock“), Kevin Morby („amerikanischer Indie-Held“) oder der Brite Jake Bugg („einfach saugut“) empfohlen.