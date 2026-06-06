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Ländle-Fahrer Kilian Feurstein kratzte am Podest

Vorarlberg
06.06.2026 09:00
Kilian Feurstein war schnell auf der zweiten Etappe.
Kilian Feurstein war schnell auf der zweiten Etappe.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Das Team Vorarlberg präsentierte sich auf der gestrigen zweiten Etappe der Oberösterreich-Rundfahrt über 188 Kilometer von Eferding nach Reichersberg stark, besonders Kilian Feurstein konnte glänzen. Heute geht es weiter nach Bad Schallerbach.

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Alles war auf einen Sprint für Kilian Feurstein ausgerichtet. Der Plan der Ländle-Équipe ging bei einem Schnitt von über 45 km/h bis kurz vor dem Ziel auch perfekt auf. Nachdem eine kleine Spitzengruppe gestellt worden war, lag das Podest für Feurstein in Reichweite. Doch in der letzten Kurve kam es in einem hektischen Sprint zu einem Massensturz, der alles durcheinanderwirbelte. Einen Tag vor seinem 23. Geburtstag kam Feurstein zwar heil aus dem Chaos, den britischen Etappensieger Henry Hobbs vom Nachwuchsteam des Weltklasse-Rennstalls Visma Lease a Bike, den Australier Reuben Page-Brown und den Italiener Filippo Fortin musste er aber ziehen lassen. Platz vier zeigt die aufsteigende Form des jungen Vorarlbergers, er war mit dem Resultat auch bester Österreicher in einem sehr stark besetzten Feld. Die restlichen Team Vorarlberg-Fahrer kamen zeitgleich ins Ziel.

Heute geht es weiter auf der dritten Etappe über 157 Kilometer und harte 1630 Höhenmeter vom Paneum Asten bis nach Bad Schallerbach.

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