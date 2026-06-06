Ländle-Fahrer Kilian Feurstein kratzte am Podest

Das Team Vorarlberg präsentierte sich auf der gestrigen zweiten Etappe der Oberösterreich-Rundfahrt über 188 Kilometer von Eferding nach Reichersberg stark, besonders Kilian Feurstein konnte glänzen. Heute geht es weiter nach Bad Schallerbach.
Alles war auf einen Sprint für Kilian Feurstein ausgerichtet. Der Plan der Ländle-Équipe ging bei einem Schnitt von über 45 km/h bis kurz vor dem Ziel auch perfekt auf. Nachdem eine kleine Spitzengruppe gestellt worden war, lag das Podest für Feurstein in Reichweite. Doch in der letzten Kurve kam es in einem hektischen Sprint zu einem Massensturz, der alles durcheinanderwirbelte. Einen Tag vor seinem 23. Geburtstag kam Feurstein zwar heil aus dem Chaos, den britischen Etappensieger Henry Hobbs vom Nachwuchsteam des Weltklasse-Rennstalls Visma Lease a Bike, den Australier Reuben Page-Brown und den Italiener Filippo Fortin musste er aber ziehen lassen. Platz vier zeigt die aufsteigende Form des jungen Vorarlbergers, er war mit dem Resultat auch bester Österreicher in einem sehr stark besetzten Feld. Die restlichen Team Vorarlberg-Fahrer kamen zeitgleich ins Ziel.
Heute geht es weiter auf der dritten Etappe über 157 Kilometer und harte 1630 Höhenmeter vom Paneum Asten bis nach Bad Schallerbach.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.