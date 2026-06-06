Ländle-Fahrer Kilian Feurstein kratzte am Podest

Alles war auf einen Sprint für Kilian Feurstein ausgerichtet. Der Plan der Ländle-Équipe ging bei einem Schnitt von über 45 km/h bis kurz vor dem Ziel auch perfekt auf. Nachdem eine kleine Spitzengruppe gestellt worden war, lag das Podest für Feurstein in Reichweite. Doch in der letzten Kurve kam es in einem hektischen Sprint zu einem Massensturz, der alles durcheinanderwirbelte. Einen Tag vor seinem 23. Geburtstag kam Feurstein zwar heil aus dem Chaos, den britischen Etappensieger Henry Hobbs vom Nachwuchsteam des Weltklasse-Rennstalls Visma Lease a Bike, den Australier Reuben Page-Brown und den Italiener Filippo Fortin musste er aber ziehen lassen. Platz vier zeigt die aufsteigende Form des jungen Vorarlbergers, er war mit dem Resultat auch bester Österreicher in einem sehr stark besetzten Feld. Die restlichen Team Vorarlberg-Fahrer kamen zeitgleich ins Ziel.