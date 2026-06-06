Nach zehn Jahren endet die Geschichte von motoalps

Hochtannbergpass, Faschinajoch und Bielerhöhe

Besonders deutlich wird der Einschnitt an den auf der Plattform beworbenen Vorzeigetouren wie der legendären „Route 5“. Diese führt Biker vom Tiroler Lechtal über den Hochtannbergpass nach Warth, weiter durch den Bregenzerwald, über das Faschinajoch ins Große Walsertal und schließlich über die Silvretta-Hochalpenstraße wieder zurück. Diese Routen lebten davon, dass Gastwirte, Tankstellen und Ausflugsziele entlang der Strecke im Netz direkt verknüpft waren. Mit dem Abschalten der Plattform bricht für viele spezialisierte Beherbergungsbetriebe im Bregenzerwald oder im Montafon ein direkter Kanal zu einer kaufkräftigen Zielgruppe weg, die gerade in der Zwischensaison als Wirtschaftsfaktor gilt.