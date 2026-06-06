15-Jähriger am Bahnhof bedroht und ausgeraubt

Am Freitagmittag wurde ein 15-jähriger Jugendlicher am Bahnhof Dornbirn Schoren Opfer einer Erpressung. Drei unbekannte Jugendliche zwangen den jungen Mann, Bargeld herauszurücken und ihnen Snacks an einem Automaten zu kaufen.
Die Polizei sucht nach einem Vorfall dringend nach Zeugen – insbesondere nach jenem Mann, der gegen 13.20 Uhr beobachtet hatte, wie das Opfer am Bahnsteig 1 wartete, von den drei unbekannten Jugendlichen angesprochen, bedroht und ausgeraubt wurde.
Der Passant bewies Zivilcourage: Er forderte die Gruppe auf, den Jugendlichen in Ruhe zu lassen. Die drei Täter reagierten jedoch aggressiv, pöbelten den Mann an und beleidigten ihn, woraufhin er sich entfernte. Im Anschluss stiegen sowohl das Opfer als auch die drei Täter in den Zug in Richtung Oberland.
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