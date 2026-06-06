15-Jähriger am Bahnhof bedroht und ausgeraubt

Der Passant bewies Zivilcourage: Er forderte die Gruppe auf, den Jugendlichen in Ruhe zu lassen. Die drei Täter reagierten jedoch aggressiv, pöbelten den Mann an und beleidigten ihn, woraufhin er sich entfernte. Im Anschluss stiegen sowohl das Opfer als auch die drei Täter in den Zug in Richtung Oberland.