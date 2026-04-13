Die ausgetretenen Pfade

Die Idee entstand 2008 im Leadership Lab des „Los Angeles LGBT Center“, als ein Mitarbeiter auf die Idee kam, mit Menschen in seiner Straße, die gegen die gleichgeschlechtliche Ehe waren, das direkte Gespräch zu suchen, Vertrauen aufzubauen und sie im Endeffekt umzustimmen. David Steindl-Rast hat einmal so formuliert: „Die Pfade von Haus zu Haus sollen ausgetreten sein.“ Der Unterschied ist nur, dass Steindl-Rast das absichtslose Gespräch unter Nachbarn meint. Eben einfach über die Spritpreise reden und nicht verlogen „canvassen“.