Grüne verleihen die Goldene Betonmischmaschine

„Wo sind die Lebensrealitäten? Wo sind wir Grünen mit unserem Wertekompass?“, fragt Landessprecherin Olga Voglauer bei der Landesversammlung im Europahaus in Klagenfurt. Aus zahlreichen Gesprächen wisse sie, was die Menschen beschäftige: der Einkommensnotstand, die für Studierende und Jungfamilien zu teuren Wohnungen, der Kampf der Unternehmer um die Innenstädte, die fehlende Wahlfreiheit für Kindergärten, die Causa um das SOS-Kinderdorf, die Spritpreise, der Erdölengpass, der Kampf um den Ausbau erneuerbarer Energien und „am Ende des Tages die Demokratie“. „Die Menschen werden wütend; die Wut steigt. Und parallel dazu schlägt der Klimawandel zu. Meine Wiesen waren noch nie so trocken. Die Natur kämpft einen Zukunftskrieg“, so Voglauer, die ja Bio-Bäuerin in Ludmannsdorf ist.