Grüne verleihen die Goldene Betonmischmaschine

„Wir treten an, weil wir fehlen. Uns kann man nicht kaufen, uns kann man wählen“, motiviert Landessprecherin Olga Voglauer bei der Landesversammlung der Grünen die Kärntner Mitstreiter. Bei diesem Kick-off für die Gemeinderatswahlen 2027 wurde auch die Goldene Betonmischmaschine präsentiert.
„Wo sind die Lebensrealitäten? Wo sind wir Grünen mit unserem Wertekompass?“, fragt Landessprecherin Olga Voglauer bei der Landesversammlung im Europahaus in Klagenfurt. Aus zahlreichen Gesprächen wisse sie, was die Menschen beschäftige: der Einkommensnotstand, die für Studierende und Jungfamilien zu teuren Wohnungen, der Kampf der Unternehmer um die Innenstädte, die fehlende Wahlfreiheit für Kindergärten, die Causa um das SOS-Kinderdorf, die Spritpreise, der Erdölengpass, der Kampf um den Ausbau erneuerbarer Energien und „am Ende des Tages die Demokratie“. „Die Menschen werden wütend; die Wut steigt. Und parallel dazu schlägt der Klimawandel zu. Meine Wiesen waren noch nie so trocken. Die Natur kämpft einen Zukunftskrieg“, so Voglauer, die ja Bio-Bäuerin in Ludmannsdorf ist.
Kritisch betrachtet sie die erste Aktion des neuen Landeshauptmannes Daniel Fellner: die an der Südautobahn aufgestellte Tafel „Nach Kärnten“. „Sprit für die Fahrt nach Kärnten ist ja kaum noch leistbar. Wir brauchen ein Kärnten-Ticket für Öffis, dessen Preis zwei Jahre nicht erhöht wird und das bis Graz gilt. Damit kommen wir in die Lebensrealität.“
Lebensqualität heißt verfügbare Jobs, leistbares Wohnen, intakte Natur, soziale Sicherheit und ein respektvolles und solidarisches Miteinander.
Olga Voglauer, Landessprecherin der Grünen in Kärnten
Zum Kampf um das Naturschutzgebiet auf der Wörthersee-Halbinsel Walterskirchen, wo ja der Holzindustrielle Hans Tilly eine Villa besitzt, findet Voglauer kämpferische Worte: „Ein Industrieller klagt uns, aber wir lassen uns nicht einschüchtern!“ – und erntet dafür den ersten kräftigen Applaus in ihrer Rede, welche die Grünen auf den Gemeinderatswahlkampf 2027 einstimmen soll. „Wir stehen auf! Uns kann man nicht kaufen, aber uns kann man wählen!“ Nach derzeitigem Stand tritt die Partei in 25 der 132 Kärntner Gemeinden zur Wahl an.
„Kein Grüner steht vor einem Windrad und sagt: Ist das schön!“ Aber es sei eine gute Alternative, es erzeuge erneuerbare Energie bei uns, es mache unabhängig. „Die Antwort ist: Windräder bauen und die Kärntner dafür entschädigen: 20 Jahre soll der Spritpreis bei acht Cent bleiben.“
In FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl erkennt Voglauer „das Gesicht der Spalterei, das Gesicht des Hasses, das alles befeuert, was nicht das Gute im Menschen hervorruft“. Stattdessen will sie auf humanistische Werte setzen: „An der Menschenwürde festzuhalten ist niemals, niemals naiv!“
Die Goldene Betonmischmaschine als Stimme gegen „Betonpolitik“
Den Beweis, für „unsere Begeisterung, zu arbeiten“, würden die Gemeinderäte der Grünen täglich liefern. „Was ist erst möglich, wenn wir mehr sind?!“, motiviert Voglauer und lüftet das Tuch, das eine neue Wahlkampfaktion bedeckt: Die Goldene Betonmischmaschine. „Mit dieser Trophäe möchten wir sichtbar machen, wo unser Lebensraum verbaut wird, wo Natur verloren geht und wo wenige auf Kosten vieler profitieren. Kärnten ist kein Investoren-Spielplatz. Kärnten ist unser Zuhause“, so Voglauer.
Delegierte für den Bundeskongress
Bei der Landesversammlung wurden außerdem die 15 Delegierten der Kärntner Grünen für den Bundeskongress gewählt: Nina Feichter, Ingrid Göller, Gabriele Hadl, Karin Herkner, Brigitta Luchscheider, Margit Motschiunig, Sabina Schautzer, Sacha Asseg, Alexander Burger-Scheidlin, Nazir Chamajew, Stefan Dobernig, Michael Hirzbauer, Karl Nessmann, Stefan Samonig, Nikolaj Voglauer.
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