Frühlingsfest und biblische Weine in Kärnten

Am 22. April steht das Stift St. Georgen im Mittelpunkt, wenn zur Projektvorstellung und Verkostung von „Wein nach der Bibel“ geladen wird. „Im Alten und Neuen Testament wird Wein in gut 400 Stellen erwähn“, so Christian Grassl, der diesen 3000 Jahre alten Prozess wieder aufleben lassen wird.