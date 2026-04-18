Frühlingsfest und biblische Weine in Kärnten

Slow Food zieht am 25. April das beliebte Fest bei der Brauerei Hirt auf. Beim Genussabend in der Gelterei wurden Krebse serviert. Am 22. April steht Wein wie vor 3000 Jahren im Mittelpunkt.
Gute Laune, hochwertige regionale Produkte und die Reise zu den Wurzeln des guten Geschmacks gibt es wieder am 25. April beim traditionellen Frühlingsfest der Slow-Food-Travel-Region Mittelkärnten am Vorplatz der Brauerei Hirt in Micheldorf.
Erstmals wird heuer auch getöpfert, von 10 bis 20 Uhr erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm rund um Kulinarik, Handwerk und regionale Wertschöpfung. Es gibt zudem eine Modenschau der Schüler der HLW St. Veit gemeinsam mit der traditionsreichen Manufaktur von Max Strohmaier.
Initiative erhält regionale Küche
Slow Food steht bekanntlich für genussvolles, bewusstes und regionales Essen, ist eine Gegenbewegung zum schnellen Fast Food und weltweit in mittlerweile 168 Ländern aktiv. Die Initiative bemüht sich um die Erhaltung der regionalen Küche mit heimischen pflanzlichen und tierischen Produkten. Viele Events werden heuer auch in Kärnten angeboten.
In der Region Mittelkärnten übernahm nach dem Rückzug von Ingrid Bachler Vinum-Virunum-Chefin Romana Candussi den Verein. Unter Bachlers Führung wuchs dieser seit seiner Gründung 2016 von zehn auf 62 Mitgliedsbetriebe. Für Candussi ist es das erste Frühlingsfest.
Slow Wine wird in Kärnten hergestellt
Christian und Gabi Gelter haben als Vorgeschmack Donnerstag viele Marktplatzbetriebe und Produzenten zum Genussabend in die Gelterei in Goggerwenig eingeladen. Dort wurde eigener Krebs verkostet, was auch Pfau-Brenner Valentin Latschen begeisterte. Bier und Wein werden bei den vielen Aktivitäten eine Rolle spielen.
30 Betriebe ziehen am 25. April wieder das traditionelle Frühlingsfest auf, es gibt Kulinarik, Genuss und viel Handwerk.
Romana Candussi, Marktplatz-Obfrau Mittelkärnten
Aber auch Slow Wine wird in Kärnten hergestellt, die Auftaktveranstaltung der Winzer fand mit 100 Gästen bereits im Steinhaus am Ossiacher See statt. Die Betriebe Sternberg, Waltl, Vinum Virunum und Auf der Leiten produzieren den hochwertigen Slow Wine.
Am 22. April steht das Stift St. Georgen im Mittelpunkt, wenn zur Projektvorstellung und Verkostung von „Wein nach der Bibel“ geladen wird. „Im Alten und Neuen Testament wird Wein in gut 400 Stellen erwähn“, so Christian Grassl, der diesen 3000 Jahre alten Prozess wieder aufleben lassen wird.
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