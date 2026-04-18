Pizzera & Jaus: „Das wird ein genialer Partyabend“

Ehrliche Musik, Schmäh und ganz viel Herzblut – dafür stehen Paul Pizzera und Otto Jaus. Unter dem Motto „Jetz“ kummst ma auf de Tour!“ rocken die Chartstürmer am 12. Juli die Bühne der Ostbucht-Arena! Von „Jedermann“ über „Eine ins Leben“, „Zirkusprinz“ bis hin zum Amadeus-Song des Jahres „Zweifelturm“: Die Fans dürfen sich auf eine Setlist der Superlative freuen. Gänsehautstimmung garantiert. „Otto und ich freuen uns schon riesig! Das wird ein genialer Partyabend“, verspricht Paul Pizzera.