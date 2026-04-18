Pizzera & Jaus: „Das wird ein genialer Partyabend“

Die „Emotionsdealer“ der Nation lieferten mit ihrem Lied „Zweifelturm“ wieder einmal den Song des Jahres. Und in wenigen Wochen „zerlegen“ Paul Pizzera und Otto Jaus mit einem Hit-Feuerwerk die Ostbucht-Arena.
Ehrliche Musik, Schmäh und ganz viel Herzblut – dafür stehen Paul Pizzera und Otto Jaus. Unter dem Motto „Jetz“ kummst ma auf de Tour!“ rocken die Chartstürmer am 12. Juli die Bühne der Ostbucht-Arena! Von „Jedermann“ über „Eine ins Leben“, „Zirkusprinz“ bis hin zum Amadeus-Song des Jahres „Zweifelturm“: Die Fans dürfen sich auf eine Setlist der Superlative freuen. Gänsehautstimmung garantiert. „Otto und ich freuen uns schon riesig! Das wird ein genialer Partyabend“, verspricht Paul Pizzera.
Aber Paul und Otto legen nicht alleine in der Ostbucht an: Mit an Bord ist auch die heimische Ausnahmekünstlerin Ina Regen, die für emotionale Einstimmung sorgen wird. Und wer das Konzert nicht nur erleben, sondern zelebrieren möchte, kann sich auch eines der heiß begehrten VIP-Tickets sichern – mit eigenem Parkplatz, Komfort im exklusiven Doppelstockzelt und einem Willkommensgetränk. Für den perfekten Start in einen unvergesslichen Konzertabend.
Das Beste: VIP-Gäste haben zudem Zugang zum exklusiven Stehplatzbereich direkt vor den Musikstars. Aber egal ob Tribüne, Stehplatz oder VIP-Lounge – am 12. Juli heißt es am Wörthersee: Bühne frei für musikalische Handwerkskunst der Extraklasse!
Sämtliche Informationen rund um das Konzert sowie Karten gibt es auf www.ip-media.tv und in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.