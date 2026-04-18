Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Konzert am Wörthersee

Pizzera & Jaus: „Das wird ein genialer Partyabend“

Kärnten
18.04.2026 12:00
Beste Stimmung an und auf dem Wörthersee! Die siebenfachen Amadeus-Award- Gewinner Paul Pizzera ...
Beste Stimmung an und auf dem Wörthersee! Die siebenfachen Amadeus-Award- Gewinner Paul Pizzera und Otto Jaus freuen sich auf ihr Konzerthighlight in der Ostbucht.(Bild: ipmedia/ Krivograd)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Die „Emotionsdealer“ der Nation lieferten mit ihrem Lied „Zweifelturm“ wieder einmal den Song des Jahres. Und in wenigen Wochen „zerlegen“ Paul Pizzera und Otto Jaus mit einem Hit-Feuerwerk die Ostbucht-Arena.

0 Kommentare

Ehrliche Musik, Schmäh und ganz viel Herzblut – dafür stehen Paul Pizzera und Otto Jaus. Unter dem Motto „Jetz“ kummst ma auf de Tour!“ rocken die Chartstürmer am 12. Juli die Bühne der Ostbucht-Arena! Von „Jedermann“ über „Eine ins Leben“, „Zirkusprinz“ bis hin zum Amadeus-Song des Jahres „Zweifelturm“: Die Fans dürfen sich auf eine Setlist der Superlative freuen. Gänsehautstimmung garantiert. „Otto und ich freuen uns schon riesig! Das wird ein genialer Partyabend“, verspricht Paul Pizzera. 

Auch die heimische Ausnahmekünstlerin Ina Regen legt am 12. Juli in der Ostbucht an und bringt ...
Auch die heimische Ausnahmekünstlerin Ina Regen legt am 12. Juli in der Ostbucht an und bringt die Fans in Stimmung..(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Aber Paul und Otto legen nicht alleine in der Ostbucht an: Mit an Bord ist auch die heimische Ausnahmekünstlerin Ina Regen, die für emotionale Einstimmung sorgen wird. Und wer das Konzert nicht nur erleben, sondern zelebrieren möchte, kann sich auch eines der heiß begehrten VIP-Tickets sichern – mit eigenem Parkplatz, Komfort im exklusiven Doppelstockzelt und einem Willkommensgetränk. Für den perfekten Start in einen unvergesslichen Konzertabend.

Das Beste: VIP-Gäste haben zudem Zugang zum exklusiven Stehplatzbereich direkt vor den Musikstars. Aber egal ob Tribüne, Stehplatz oder VIP-Lounge – am 12. Juli heißt es am Wörthersee: Bühne frei für musikalische Handwerkskunst der Extraklasse!

Sämtliche Informationen rund um das Konzert sowie Karten gibt es auf www.ip-media.tv und in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
18.04.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Wegen US-Blockade
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
Am Freitag gab es wieder Zeichen von Buckelwal „Timmy“. Er könnte gestresst sein oder Schmerzen ...
Todeskampf, Stress?
Wal „Timmy“ bewegte sich neben Helfern stark
Am Freitag ist ein neuer Versuch angelaufen, um den gestrandeten Buckelwal „Timmy“ zu retten.
Initiator schläft kaum
Rettungsaktion für „Timmy“ ist „Horrorprogramm“
Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
291.293 mal gelesen
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
135.162 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Gericht
Beim Riesenrad: Junger TV-Star prügelte Polizisten
96.681 mal gelesen
Polizeibeamter wurde bei Einsatz am Wintermarkt im Wiener Prater von Mitte 20-Jährigem schwer ...
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
1470 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
1021 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Wirtschaft
Kerosin knapp: Europas Lager „in 6 Wochen leer“
834 mal kommentiert
Befürchtet wird, dass die Maschinen bald am Boden bleiben müssen.
Mehr Kärnten
Konzert am Wörthersee
Pizzera & Jaus: „Das wird ein genialer Partyabend“
Strandbäder Klagenfurt
Badespaß: Saisonstart am Wörthersee am 1. Mai
Krone Plus Logo
Und Kärnten zittert!
Wohl fix: Stürmer verlässt Austria mit Saisonende
Krone Plus Logo
Heute gäb‘s U-Auschuss
Polit-Krimi von Ex-Polizist mit Realitätsbezug
Keine Urlaubs-Angst
Kärntner buchen fleißig ihren Sommerurlaub
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf