AK-Präsident fordert Aussetzen der CO2-Steuer

Für Zangerl steht fest, dass, wie schon im Bereich der Lebensmittel oder bei Benzin und Diesel, endlich klare Verhältnisse zu schaffen sind, wer wie viel auf den Grundpreis aufschlägt und ob es eine Rechtfertigung dazu gibt. „Angesichts der scheinbar übermächtigen Marktteilnehmer wäre es höchst an der Zeit, hier endlich für Transparenz zu sorgen und sich nicht an der Nase herumführen zu lassen“, so Zangerl, der auf die Umgehung der OMV bei der Spritpreisbremse anspielt.