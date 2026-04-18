Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tirol betroffen

AK-Präsident fordert Aussetzen der CO2-Steuer

Tirol
18.04.2026 12:00
(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Wegen der geopolitischen Verwerfungen steigen auch die Preise für Heizöl. Tirols AK-Präsident Erwin Zangerl erneuert nun die ÖVP-Forderung. Tirol sei durch die hohe Anzahl an Ölheizungen besonders betroffen. 

0 Kommentare

Noch immer zählen Heizölanlagen in Österreich zu wichtigen Wärmeversorgern für Eigenheime und Mietobjekte, vor allem im Westen. So beläuft sich die Anzahl der Ölheizungen in Tirol auf 89.000 Anlagen, bei österreichweit 440.000 (Zahlen 2024). Aufgrund der geopolitischen Verwerfungen steigen neben den Spritpreisen auch die Preise für Heizöl. Um hier entlastend entgegenzuwirken, fordert AK-Präsident Erwin Zangerl, „dass die CO₂-Steuer auf Heizöl vor allem für energiearme Haushalte vorübergehend ausgesetzt wird“.

Zitat Icon

Wir müssen endlich Kenntnis davon haben, wo die Aufschläge erfolgen und ob auch zu Recht.

Tirols AK-Chef Erwin Zangerl

Bild: Christof Birbaumer

Woher kommen die Aufschläge?
Zugleich müsse die Bundesregierung dafür sorgen, dass auch die Gewinnaufschläge kontrolliert werden müssen. Auch hier fehle es an Transparenz, wer wie viel an einem Liter Heizöl verdient. „Wir müssen endlich Kenntnis davon haben, wo die Aufschläge erfolgen und ob auch zu Recht“, sagt Zangerl.

Zitat Icon

Angesichts der scheinbar übermächtigen Marktteilnehmer wäre es höchst an der Zeit, hier endlich für Transparenz zu sorgen. 

Tirols AK-Chef Erwin Zangerl

Bild: Christof Birbaumer

„Nicht an der Nase herumführen lassen“
Derzeit kosten 100 Liter inklusive Aufschläge an der Börse 127,70 Euro. In Tirol sind mit Stand 16. April für 100 Liter 175,14 Euro zu bezahlen, „bei einer Abnahme von mindestens 3000 Litern“, rechnet Zangerl vor. Diese Differenz sei auf verschiedene Aspekte zurückzuführen. Etwa auf sogenannte Overhead-Kosten wie Transport, Personal etc. oder auch auf Gewinnaufschläge, in welcher Form auch immer.

Für Zangerl steht fest, dass, wie schon im Bereich der Lebensmittel oder bei Benzin und Diesel, endlich klare Verhältnisse zu schaffen sind, wer wie viel auf den Grundpreis aufschlägt und ob es eine Rechtfertigung dazu gibt. „Angesichts der scheinbar übermächtigen Marktteilnehmer wäre es höchst an der Zeit, hier endlich für Transparenz zu sorgen und sich nicht an der Nase herumführen zu lassen“, so Zangerl, der auf die Umgehung der OMV bei der Spritpreisbremse anspielt.

 

Lesen Sie auch:
Ab kommendem Jahr kommt die Besteuerung auf EU-Ebene.
Angst wegen Krieg
Erste Rufe aus der ÖVP nach Ende der CO2-Steuer
05.03.2026

Abrutschen in Energie-Armut verhindern
Die 14-prozentige CO₂-Steuer solle, vor allem für energiearme Haushalte, ausgesetzt werden, solange sich die Lage auf den Weltmärkten nicht beruhigt, sagt Zangerl. „Die Akzeptanz für eine derartige Steuer sinkt, denn die Menschen begreifen nicht, warum von ihnen technisch einwandfreie Anlagen gefordert werden und sie sparen und eine Umwelt-Steuer zahlen müssen, während allein durch die weltweiten Kriegshandlungen Millionen Tonnen CO₂ in die Atmosphäre gepumpt werden.“

Der Staat stecke sich diese Steuer in die Tasche, „obwohl wir dafür sorgen müssten, dass unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger die Möglichkeit haben, zu heizen und nicht in die Energiearmut abzurutschen“. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
18.04.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Wegen US-Blockade
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
Am Freitag gab es wieder Zeichen von Buckelwal „Timmy“. Er könnte gestresst sein oder Schmerzen ...
Todeskampf, Stress?
Wal „Timmy“ bewegte sich neben Helfern stark
Am Freitag ist ein neuer Versuch angelaufen, um den gestrandeten Buckelwal „Timmy“ zu retten.
Initiator schläft kaum
Rettungsaktion für „Timmy“ ist „Horrorprogramm“
Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
291.293 mal gelesen
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
135.162 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Gericht
Beim Riesenrad: Junger TV-Star prügelte Polizisten
96.681 mal gelesen
Polizeibeamter wurde bei Einsatz am Wintermarkt im Wiener Prater von Mitte 20-Jährigem schwer ...
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
1470 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
1021 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Wirtschaft
Kerosin knapp: Europas Lager „in 6 Wochen leer“
834 mal kommentiert
Befürchtet wird, dass die Maschinen bald am Boden bleiben müssen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf