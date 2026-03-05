Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Angst wegen Krieg

Erste Rufe aus der ÖVP nach Ende der CO2-Steuer

Innenpolitik
05.03.2026 05:00
Ab kommendem Jahr kommt die Besteuerung auf EU-Ebene.
Ab kommendem Jahr kommt die Besteuerung auf EU-Ebene.(Bild: P. Huber)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Der Krieg in der Golfregion sorgt in der heimischen Politik für Nervosität. Die Angst vor einer Explosion der Energiepreise ist groß. Es werden erste Rufe nach Gegenmaßnahmen laut. So fordert der niederösterreichische LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf einen Stopp der CO2-Steuer.

0 Kommentare

„Nach dem massiven Strompreisschock im Zuge des Ukraine-Krieges im Jahr 2022 erleben wir jetzt durch den Konflikt im Nahen Osten den nächsten Preisdruck, diesmal auch an der Zapfsäule. Daher müssen alle möglichen Maßnahmen geprüft und entschlossen umgesetzt werden, um die Menschen und die Wirtschaft zu entlasten und das Leben leichter zu machen“, so Pernkopf gegenüber der „Krone“.

CO2-Bepreisung kommt ab 2027 auf EU-Ebene
Er schlägt vor, die CO2-Bepreisung zumindest temporär auszusetzen oder die Mineralölsteuer zu senken. Auch das Merit-Order-System steht in seiner Kritik und müsse sofort von Gas und Kohle entkoppelt werden. Eine Abschaffung der CO2-Steuer ist nicht möglich, weil eine umfassende CO2-Bepreisung ab kommendem Jahr auf EU-Eben eingeführt wird.

Hälfte des Spritpreises machen die staatlichen Abgaben aus
Etwa die Hälfte des Spritpreises machen die staatlichen Abgaben aus. Diese beinhalten die Mineralölsteuer, die CO2-Bepreisung und die Mehrwertsteuer. „Einer der größten ‘Krisengewinner‘ der Preiserhöhungen wäre somit das Finanzministerium, weil dadurch auch die Steuereinnahmen enorm steigen“, erklärt Daniel Varro vom Zentrum für Versorgungssicherheit der Uni Krems.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Der nationale CO₂-Preis liegt 2025 und 2026 bei 55 Euro pro Tonne. Das verteuert den Sprit laut ÖAMTC um rund 14 Cent pro Liter Benzin und etwa 13 Cent pro Liter Diesel zusätzlich zu den marktbedingten Preissteigerungen.

Pernkopf fordert von der Regierung Maßnahmen.
Pernkopf fordert von der Regierung Maßnahmen.(Bild: NLK Burchhart)

„Die Belastung an der Tankstelle trifft Pendler, Familien und Betriebe unmittelbar. Deshalb braucht es eine klare und befristete Entlastung. Die CO₂-Steuer auf Sprit muss ausgesetzt oder die Mineralölsteuer gesenkt werden, solange die geopolitische Lage die Preise zusätzlich antreibt. Außergewöhnliche Zeiten benötigen außergewöhnliche Maßnahmen. Das Leben muss wieder leichter werden und diese Maßnahmen tragen entscheidend dazu bei“, so Pernkopf.

Erneuerbare-Branche verlangt raschen Ausbau
Zu Wort meldete sich auch die Erneuerbare-Branche. In einem offenen Brief an Regierung und Landeshauptleute fordert man einen zügigen Ausbau erneuerbarer Energien, um Österreich unabhängig von globalen Verwerfungen am fossilen Energiemarkt zu machen. „Energie darf nicht zu einem dauerhaften Unsicherheitsfaktor für Haushalte und Unternehmen werden“, heißt es in dem Schreiben, das der „Krone“ vorliegt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
05.03.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
447.064 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
360.187 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
271.025 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
3507 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2590 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
2050 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Innenpolitik
krone.at tickert live
„Dritter Weltkrieg ist nicht mehr auszuschließen“
Message, Macht, Medien
Sicherheitsexperte warnt vor Iran-Terror im Land
Bürgermeister gelassen
Gastpatienten: „Bis heute kennen wir keine Klage“
„Krone“-Kommentar
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
Angst wegen Krieg
Erste Rufe aus der ÖVP nach Ende der CO2-Steuer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf