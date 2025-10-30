Wettrüsten mit Studie: Wohin kommt neues Spital?

Bodenverschleiß, Anfahrzeit und mehr: Penibel geht man alle Punkte durch

In dieselbe Kerbe schlägt man bei den Kosten: „Ein Areal dieser Größe ist in zentraler Lage einer Stadt nur in Hollabrunn vorhanden. Und die Kosten für den Baugrund würden nur ein Drittel jener in Mitbewerberorten ausmachen“, spielt man auf die oftmals für den künftigen Klinikstandort favorisierte Region zwischen Stockerau und Korneuburg an. Dorthin würden zudem bis zu 29 Prozent der Weinviertler Bevölkerung länger als eine halbe Stunde brauchen. Hollabrunn sei indes für alle in 30 Minuten zu erreichen. Gerade die Weite des Weinviertels im Zusammenspiel mit der Überalterung sei ein weiterer Grund, der für den Standort in Hollabrunn spreche: Denn die Grenzregionen hätten einen hohen Zuwachs an älterer Bevölkerung – und damit gehe mehr Bedarf an medizinischer Versorgung einher.