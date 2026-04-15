Trump postet schon wieder ein Bild mit Jesus

Nach der massiven Kritik an Donald Trump für seine Darstellung als Jesus hat der US-Präsident nachgelegt: Er veröffentlichte ein Bild, das ihn gemeinsam mit Jesus Christus in einer Umarmung zeigt. „Die wahnsinnige, radikale Linke dürfte das nicht mögen, aber ich finde das recht nett“, schrieb der Politiker.
Generiert hatte das Bild ein Nutzer seiner Plattform Truth Social. In weiteren Posts schrieb Trump, Chinas Präsident Xi Jinping werde sich bei ihm mit einer Umarmung für die Öffnung der Straße von Hormuz bedanken. Zudem teilte der Republikaner einen kritischen Artikel über die Verteidigungspolitik des britischen Premierministers Keir Starmer.
Trump erinnerte daran, dass der frühere US-Präsident Barack Obama auf Titelseiten von Zeitschriften mit Heiligenschein abgebildet worden sei, ohne dass es eine Welle der Empörung gegeben habe. Abgerundet wurde der Reigen der Postings von einer Ausführung über die anstehende Verlängerung eines Gesetzes zu den Befugnissen der Geheimdienste im Repräsentantenhaus.
Hier sehen Sie das Posting Trumps:
Disput mit Papst Leo XIV.
Erst am Sonntagabend hatte der Präsident ein Bild veröffentlicht, das ihn als Jesus zeigt – kurz nach einem Disput mit Papst Leo XIV. Auf diesem Bild waren unter anderem auch ein Soldat, eine Krankenschwester, die US-Flagge, die Freiheitsstatue und ein Adler als Wappentier der Vereinigten Staaten zu sehen. Inzwischen ist der entsprechende Beitrag samt Foto gelöscht. Trump erklärte später, er sei als „Arzt“ zu sehen gewesen.
Niemand habe das Recht, den Papst zu kritisieren, wenn dieser treu Zeugnis für das Evangelium des Friedens ablege, und niemand dürfe den Namen Gottes für eigene Interessen instrumentalisieren, kommentierte der deutsche Kurienkardinal und frühere Leiter der vatikanischen Glaubensbehörde, Gerhard Müller. Der Papst hatte am Sonntag bei einem Friedensgebet mit eindringlichen Worten ein Ende von Kriegen gefordert, unter anderem auch im Iran.
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