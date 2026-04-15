Trump postet schon wieder ein Bild mit Jesus

Disput mit Papst Leo XIV.

Erst am Sonntagabend hatte der Präsident ein Bild veröffentlicht, das ihn als Jesus zeigt – kurz nach einem Disput mit Papst Leo XIV. Auf diesem Bild waren unter anderem auch ein Soldat, eine Krankenschwester, die US-Flagge, die Freiheitsstatue und ein Adler als Wappentier der Vereinigten Staaten zu sehen. Inzwischen ist der entsprechende Beitrag samt Foto gelöscht. Trump erklärte später, er sei als „Arzt“ zu sehen gewesen.