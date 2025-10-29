Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Karte zeigt erstmals:

Der Wolf darf bei uns bleiben – aber nicht überall

Österreich
29.10.2025 12:36

Er sorgt für Diskussionen, wie kein anderes Tier: der Wolf. Wo Isegrim auftaucht, sind Konflikte mit Bauern und Almwirten vorprogrammiert. Jetzt bringt eine neue Studie der Universität für Bodenkultur (BOKU) Hoffnung: Sie zeigt erstmals, wo in Österreich Platz für den Wolf ist – und wo Zusammenleben möglich bleibt.

0 Kommentare

Seit Beginn der 2000er Jahre breitet sich der einst fast ausgerottete Jäger in Europa wieder aus. Rund 21.500 Tiere leben mittlerweile auf dem Kontinent – mit jährlichen Zuwachsraten von bis zu 30 Prozent.
Doch wo für die einen die Rückkehr des Wolfes ein Triumph für den Naturschutz ist, sehen andere wachsende Probleme für Landwirtschaft und Sicherheit ...

Es gibt Platz – aber nicht überall
Im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums (BMLUK) hat die BOKU erstmals wissenschaftlich fundiert erhoben, wo der Wolf in Österreich rein ökologisch geeignete Lebensräume findet – und wo diese Gebiete gleichzeitig vom Menschen und Nutztieren genutzt werden, also Konflikte entstehen können.

Karte des potenziellen Lebensraums
Mithilfe moderner statistischer Methoden entstand eine Karte des potenziellen Lebensraums: Vor allem Wälder und dünn besiedelte Gebiete sind für Wölfe attraktiv. Eine zweite Karte zeigt hingegen, wo es brenzlig wird – etwa in Almregionen, wo Nutztiere besonders gefährdet sind. Die Kombination beider Karten ergibt ein sogenanntes „Kombinationsmodell“ (siehe Grafik).

Seit Beginn der 2000er Jahre breitet sich der Wolf in Europa stetig aus. Nun hat die BOKU ...
Seit Beginn der 2000er Jahre breitet sich der Wolf in Europa stetig aus. Nun hat die BOKU Lebensraum und Konfliktpotenzial des Wolfes in Österreich untersucht.(Bild: byrdyak – stock.adobe.com ; BOKU ; KroneKreativ)
(Bild: BOKU)

Landwirtschafts- und Umweltminister Norbert Totschnig betont die Bedeutung des wissenschaftlichen Ansatzes: „Das Großraubtier Wolf ist nicht mehr vom Aussterben bedroht. Angesichts zunehmender Konflikte mit dem Menschen gilt es nun, die Balance in der Natur- und Kulturlandschaft aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass der Wolf seine natürliche Scheu vor dem Menschen nicht verliert.“

Zitat Icon

Dort, wo der Wolf für Konflikte sorgt, benötigen wir auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse praktikable Lösungen und Dialog statt Polarisierung. Am Ende braucht es ein aktives Management.

Landwirtschafts- und Umweltminister Norbert Totschnig

Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Für ihn sei die vorliegende Studie ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu einem funktionierenden und wissenschaftlich gut abgesicherten Wolfsmanagement in Österreich. Auch Tirols Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler fordert Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg: „Das Konfliktpotenzial im dicht besiedelten Raum ist langfristig zu groß. Es gibt in Europa jedoch durchaus Regionen, in denen sich Wölfe ausbreiten können. Im Grunde braucht es daher eine europaweite wildökologische Raumplanung, die auch den Lebensraum des Wolfes berücksichtigt.“ 

Lesen Sie auch:
Das Tier wurde gezielt ins Fadenkreuz genommen (Symbolbild).
Wiederholt beobachtet
Wolf in NÖ erlegt: Tier näherte sich Siedlungen
28.10.2025
Neue Rudelzahlen
Herdenschutz versus Abschuss: Wolf als Gejagter
11.08.2025

Auch auf europäischer Ebene tut sich etwas: Durch Änderungen der Berner Konvention und der FFH-Richtlinie wurde der Schutzstatus des Wolfes herabgesetzt. Damit wird es möglich, ein nachhaltiges Wolfsmanagement auch praktisch umzusetzen. Österreich muss nun seine Naturschutz- und Jagdgesetze anpassen und ein nationales Wolfmonitoring einführen.

Klare Regeln auf Almen und Co.
Die Studie zeigt also: Österreich bietet dem Wolf Raum – aber dieser Raum ist begrenzt. Dort, wo Almen, Landwirtschaft und Tourismus aufeinandertreffen, braucht es klare Regeln. Doch gerade in dünn besiedelten Regionen und ausgedehnten Waldgebieten könnte ein friedliches Nebeneinander möglich sein.

Porträt von Hannah Tilly
Hannah Tilly
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖsterreichEuropa
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
170.954 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
142.656 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
129.778 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Österreich
Der Druck steigt
Tourismus boomt, aber Teuerung „frisst“ Erträge
Flucht vor Tobendem
Familie floh zu Nachbarn, verbarrikadierte sich
„Wissen überschaubar“
Österreicher unterschätzen Pensionshöhe oft
Drama im Spital
Externe Expertenkommission prüft Fall Rohrbach
Gleich mehrmals
Ab Montag wird es in Österreich laut am Himmel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf