Nach Löschversuchen: Zwei Arbeiter im Spital

Auch Hausbesitzer vorsorglich ins Spital

Dennoch: Einer der beiden Arbeiter atmete Rauchgase und Feuerlöscher-Pulver ein und musste mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen werden. Der zweite Arbeiter erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde von der Rettung ins Klinikum Rosenheim gebracht. Die Hausbesitzer (Ehepaar 37 und 32 Jahre alt) wurden zur Abklärung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, blieben jedoch unverletzt.