Wie lebten die „Göttinnen“ der Steinzeit wirklich?

Rechtzeitig zum Weltfrauentag, der am Samstag, 8. März, auch in Österreich begangen wird: Zeichnerin Ulli Lust schreibt in ihrem neuen Sachcomic „Die Frau als Mensch“ die Geschichte um. Sie fährt mit Alpha-Männchen Schlitten und widmet sich dem Universalkönnen der starken Urzeit-Weiber.