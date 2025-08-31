Bringt Song Contest in Wien die Sonntagsöffnung?

Auch für eine generelle Öffnung abseits der Debatte um den Song Contest gibt es bereits Pläne. SPÖ und NEOS haben sich im aktuellen Regierungsprogramm darauf geeinigt, dass zumindest Eigentümern ermöglicht werden soll, dass sie selbst am Sonntag im Geschäft stehen dürfen. Hier wurden ebenfalls Verhandlungen mit den Sozialpartnern angekündigt. Für eine generelle Öffnung der Geschäfte an Sonn- und Feiertagen hat sich zuletzt der Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Ruck, ausgesprochen.