Bringt Song Contest in Wien die Sonntagsöffnung?

Wien
31.08.2025 12:47
Der Song Contest könnte in Wien die Sonn- und Feiertagsöffnung für Geschäftsbetreiber ...
Der Song Contest könnte in Wien die Sonn- und Feiertagsöffnung für Geschäftsbetreiber ermöglichen.(Bild: APA/JAKOB LANGWIESER)

In vielen Städten Europas ist es bereits üblich, doch Österreich ziert sich weiterhin. Die Öffnung von Geschäften an Sonn- und Feiertagen ist ein heiß diskutiertes Thema. Nun schlagen die NEOS vor, Wiens Händlern zumindest während des Song Contest die Geschäftsöffnung an Sonntagen zu erlauben. 

Die Wiener Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) hatte sich am Samstag in der ORF-Sendung „Wien Heute“ für eine Sonntagsöffnung der Geschäfte in der Bundeshauptstadt ausgesprochen. Sie empfahl eine temporäre Regelung für die Dauer des Song Contest. Die drei Shows finden am 12. und 14. (Halbfinale) sowie am 16. Mai 2026 (Finale) statt. Der 14. Mai fällt mit Christi Himmelfahrt auf einen Feiertag.

„Wertschöpfung wirklich abholen“
Eine Öffnung am Donnerstag und am Sonntag würde die Gelegenheit bieten, die Wertschöpfung „auch wirklich abzuholen“, gab Emmerling zu bedenken. Touristinnen und Touristen würden nämlich nicht nur Souvenirs kaufen wollen. Bei Gesprächen über eine mögliche Umsetzung müssten auch die Sozialpartner dabei sein, betonte sie.

Sonderregelung bei der Fußball-EM
Debatten um eine Öffnung der Geschäfte an Sonntagen gibt es in Wien schon seit vielen Jahren. Forderungen in diese Richtung betreffen meist eine mögliche Tourismuszonenregelung. Eine Sondergenehmigung wurde ebenfalls schon einmal erteilt: Bei der Fußball-EM 2008 durfte der Handel am Sonntag aufsperren, wobei einige Branchen ausgenommen waren.

Am Sonntag einkaufen? In St. Wolfgang (OÖ) ist das ganzjährig möglich.
Beispiele aus Praxis
Sollen Geschäfte am Sonntag für Touristen öffnen?
26.08.2025
„Die wollen shoppen“
Kammer-Chef fordert klar: Öffnen am Sonntag
23.08.2025

  Auch für eine generelle Öffnung abseits der Debatte um den Song Contest gibt es bereits Pläne. SPÖ und NEOS haben sich im aktuellen Regierungsprogramm darauf geeinigt, dass zumindest Eigentümern ermöglicht werden soll, dass sie selbst am Sonntag im Geschäft stehen dürfen. Hier wurden ebenfalls Verhandlungen mit den Sozialpartnern angekündigt. Für eine generelle Öffnung der Geschäfte an Sonn- und Feiertagen hat sich zuletzt der Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Ruck, ausgesprochen.

SPÖ-Stadträtin blockt ab
Die Gewerkschaft hielt dem entgegen, dass der bei weitem überwiegende Teil der Beschäftigten im Handel einen derartigen Schritt ablehnt. Auch im Büro von Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ) betont man, dass die Sonntagsöffnung derzeit „kein Thema“ ist – abgesehen von dem im Koalitionspapier vereinbarten Standpunkt.

Wien
Mehr Wien
