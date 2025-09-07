Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Hitzige Diskussion

Sonntagsöffnung in Wien: Das sagen Handelsriesen

Wien
07.09.2025 07:00
Der Eurovision Song Contest in Wien im Mai 2026 wirft seine Schatten schon voraus. Wiens ...
Der Eurovision Song Contest in Wien im Mai 2026 wirft seine Schatten schon voraus. Wiens Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck würde gerne eine Sonntagsöffnung im Handel sehen. Die Wiener und die Unternehmer sind in der Frage jedoch uneins.(Bild: Krone KREATIV/Peter Tomschi, Hans Klaus Techt/APA)

Einkaufen am Feiertag: Wirtschaftskammer-Wien-Chef Peter Ruck und die NEOS wollen den Song Contest für einen Testlauf nutzen. Die Touristen könnten viel Geld dalassen, aber die Türen sind geschlossen. Die Wiener sind in der Frage weiter gespalten. Wir haben uns umgehört, wie die Chancen auf Umsetzung stehen

0 Kommentare

Der Wiener Wirtschaftskammer-Chef Walter Ruck sprach sich in der „Krone“ für eine Sonntagsöffnung im Handel aus. Laut einer Studie würde sich das die Mehrheit wünschen. Wer einmal am Sonntag im Supermarkt am Praterstern war (für Bahnhöfe gelten Ausnahmen), weiß, was sich dort abspielt.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Alexander Schönherr
Alexander Schönherr
Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
13° / 23°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
13° / 24°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
12° / 23°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
12° / 23°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
11° / 24°
Symbol heiter

krone.tv

Am Sonntag, 7. September, steht mit der totalen Mondfinsternis ein eher seltenes ...
Kaltfront abgezogen
So wird das Wetter bei der Mondfinsternis
Nach dem Fremdgeh-Skandal sind die Ehen von Ex-CEO Andy Bryon und seiner Personalchefin Kristin ...
Zwei Ehen kaputt
„Kiss Cam“-Affäre reicht Scheidung ein
Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut – unter anderem aus der ...
Auktion in Los Angeles
Rekordsumme für Darth Vaders Lichtschwert
Am Sonntag, 7. September, ist eine seltene totale Mondfinsternis am Himmel zu sehen.
Zeitplan und Tipps
So läuft die totale Mondfinsternis am Sonntag ab
Mama, Papa aufgepasst!
Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
134.036 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Niederösterreich
Elch „Emil“ spaziert der „Krone“ vor die Linse
121.536 mal gelesen
Tagelang war „Emil“ nicht gesichtet worden, am Donnerstag gleich mehrmals – unter anderem von ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg
120.500 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1474 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1403 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
1132 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Hitzige Diskussion
Sonntagsöffnung in Wien: Das sagen Handelsriesen
Bargeld-Vermögen
Serbische Drogen-Mafia versteckte „Schatz“ in Wien
Krone Plus Logo
Jan Philipp Gloger
Was der neue Direktor des Volkstheaters plant
Krone Plus Logo
Kulturverein Simmering
Hohe Förderung, leere Kasse: „Wo ist das Geld?“
Wollte Notruf wählen
Betrunkener Lenker fuhr Wiener Parksheriff nieder
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf