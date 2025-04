Portman befreite sich mit Trick aus „Lolita-Phase“

Am schlimmsten findet die zweifache Mutter - sie hat Sohn Aleph (13) und Tochter Amalie (8) mit ihrem Ex-Ehemann Benjamin Millepied – die dritte Phase ihrer Karriere. Sie bekommt in den letzten Jahren immer wieder Angebote für Rollen, in denen sie Mütter spielen soll, die ihren eigenen Kindern Leid angetan haben. Diese lehnt sie grundsätzlich ab: „Ich bin emotional nicht in der Lage, mich in so etwas hineinzuversetzen!“