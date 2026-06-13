Kuriose Szene: VAR enttarnt Paraguay-Schwalbe!

Kuriose Szene beim WM-Auftaktmatch von Co-Gastgeber USA. Der VAR hat dafür gesorgt, dass eine Schwalbe von Paraguay aufgedeckt wurde. Eine zuvor gegen US-Kicker Tim Ream gezückte Gelbe Karte wurde anschließend zurückgenommen. Es ist das erste Mal, dass diese neue Regel angewandt wurde.