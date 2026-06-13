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Kuriose Szene: VAR enttarnt Paraguay-Schwalbe!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
13.06.2026 04:44
Schiedsrichter Danny Makkiele wurde zum Monitor beordert.
Schiedsrichter Danny Makkiele wurde zum Monitor beordert.(Bild: AFP/RICHARD HEATHCOTE)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Kuriose Szene beim WM-Auftaktmatch von Co-Gastgeber USA. Der VAR hat dafür gesorgt, dass eine Schwalbe von Paraguay aufgedeckt wurde. Eine zuvor gegen US-Kicker Tim Ream gezückte Gelbe Karte wurde anschließend zurückgenommen. Es ist das erste Mal, dass diese neue Regel angewandt wurde. 

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Zunächst sieht US-Teamspieler Ream die Gelbe Karte für ein vermeintliches Foulspiel. Der daraus resultierende Freistoß wird noch ausgeführt, doch dann kommt es zu einer kuriosen Szene. Denn der VAR meldet sich.

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13.06.2026

Das Blatt wendet sich
Schiedsrichter Danny Makkiele wird zum Monitor beordert und sieht sich die entsprechende Szene nochmal an. Was er dort sieht, reicht aus, um seine Entscheidung zurückzunehmen. „Kein Kontakt. Schwalbe vom Gegenspieler“, erklärt der Niederländer nach Ansicht der Bilder.

Die Gelbe von Ream wird unter Jubel der US-Fans zurückgenommen. Stattdessen gibt es den gelben Karton für Paraguays Miguel Almiron. So schnell kann sich das Blatt wenden ... 

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