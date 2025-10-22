„Schrecklich“: Island keine gelsenfreie Zone mehr

Jahrhundertelang galt die Insel als einer von nur zwei Orten weltweit, wo Menschen vor den summenden Blutsaugern sicher waren. Doch damit ist nun Schluss: Wäre die Sensation nicht groß genug, meldet sich Ex-Premierminister Sigmundur Davíð zu Wort – mit der Behauptung, er sei möglicherweise der erste Isländer überhaupt, der von einer Gelse gestochen wurde. Fünfmal in einer einzigen Nacht habe ihn das Insekt attackiert, wie er berichtet.