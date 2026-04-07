Auto überführte zwei junge Hofladendiebinnen

Seit Februar waren zwei junge Frauen aus dem oberösterreichischen Bezirk Kirchdorf als diebische Elstern unterwegs. Die 18 und 20 Jahre alten Damen sollen sich fünfmal in einem Hofladen bedient, aber nie bezahlt haben. Doch die Videoüberwachung überführte die Frauen.
Fünf Ladendiebstähle aus einem Selbstbedienungsladen im Bezirk Kirchdorf konnten nun geklärt werden. Dringend tatverdächtig sind eine 18-Jährige aus Inzersdorf und eine 20-Jährige aus Kirchdorf. Die Diebstähle wurden von der Überwachungskamera gefilmt.
Schaden schon bezahlt
Auf den Aufzeichnungen war ein Fahrzeug zu erkennen, welches schlussendlich zu der 18-Jährigen führte. Nachdem sie mit den Diebstählen konfrontiert worden war, gestand sie, die Taten verübt zu haben, und nannte auch die 20-jährige Verdächtige. Den Schaden, ein paar Hundert Euro, zahlten die beiden Frauen schon zurück.
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