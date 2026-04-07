Auto überführte zwei junge Hofladendiebinnen

Schaden schon bezahlt

Auf den Aufzeichnungen war ein Fahrzeug zu erkennen, welches schlussendlich zu der 18-Jährigen führte. Nachdem sie mit den Diebstählen konfrontiert worden war, gestand sie, die Taten verübt zu haben, und nannte auch die 20-jährige Verdächtige. Den Schaden, ein paar Hundert Euro, zahlten die beiden Frauen schon zurück.