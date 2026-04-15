Der Iran und die USA erwägen längere Feuerpause

Weitere Punkte sind die Aufhebung von Sanktionen sowie Entschädigungen für die US-israelischen Angriffe auf den Iran. Beide Seiten hätten sich bei den Rahmenbedingungen angenähert, schrieb ein Reporter des Nachrichtenportals Axios am Mittwoch auf der Plattform X. Laut einem US-Insider gibt es bisher aber keinen Beschluss, die vorübergehende Waffenruhe zu verlängern. „Es gibt weiterhin Gespräche zwischen den USA und dem Iran, um eine Einigung zu erzielen“, sagte er. Später hieß es in einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass beide Seiten erwägen würden, die Waffenruhe um zwei Wochen zu verlängern.