Moskaus Militär wirft Europa wieder Eskalation vor

Wie schnell solche Schläge Realität würden, hänge von der weiteren Entwicklung ab, drohte er. Die Produktion von Drohnen für das ukrainische Militär solle durch Fabriken in Europa stark ausgebaut werden, klagte auch das russische Verteidigungsministerium bei Telegram. Zudem nannte es zwei Adressen in München und eine in Hanau, wo angeblich Drohnen hergestellt werden. Wegen Sabotagegefahr hält die deutsche Regierung die Standorte der Betriebe geheim. Bekanntgegeben wurden aber Verträge mit dem Rüstungsunternehmen Raytheon über Patriot-Raketen und mit dem Unternehmen Diehl Defence über Startgeräte für Iris-T-Luftabwehrsysteme.