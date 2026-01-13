Bushido und seine Anna-Maria sind wieder ein Paar

Die Ehekrise von Bushido und seiner Anna-Maria ist überwunden: Der Rapper und seine Ehefrau verrieten der „Bild“-Zeitung jetzt, dass sie wieder ganz offiziell ein Paar sind.
Im letzten Herbst teilte Anna-Maria Ferchichi ihren Fans auf Instagram fest, dass sie und Bushido getrennt leben. Es sei eine Trennung auf Zeit, stellte das Paar später klar.
„Ja, wir sind wieder ein Paar“
Und jetzt kommt die große Liebes-News! Denn beim ersten Bushido-Konzert des Jahres in Berlin saß Anna-Maria im Publikum. Und verriet nun der „Bild“-Zeitung: „Ja, Anis und ich sind wieder ein Paar.“ Und auch Bushido, der bürgerlich Anis Mohamed Ferchichi heißt, schwärmte auf der Bühne: „Ich bin echt froh, heute Abend sagen zu können, dass meine Frau hier ist.“
Die achtfache Mutter erklärte zudem, es sei richtig gewesen, „dass wir ab Juni 2025 für ein halbes Jahr getrennt gewohnt haben“. Und fügte an, dass sie und Bushido sich trotzdem „jeden Tag gesehen“ hätten – „auch wegen der Kinder. Vor allem aber haben wir offen über unsere Probleme geredet.“
„Wir lieben uns und müssen das hinbekommen“
Der Wendepunkt, der sie wieder zueinander habe finden lassen, so Anna-Maria, das sei jener Moment gewesen, „als wir (die räumliche Trennung) ausgesprochen hatten“. Da hätten sie sich angeschaut und gesagt: „Das sind wir doch nicht. Wir gehören doch zusammen. Wir lieben uns und müssen das hinbekommen“, erklärte sie.
Die Ehekrise sei mittlerweile überwunden – auch wegen eines Eingeständnisses des Rappers seiner Ehefrau gegenüber. „Er hat mir die Zeit gegeben, die ich gebraucht habe“, so Anna-Maria.
Beziehung „intensiver und ehrlicher“
Die Schwester von Popstar Sarah Connor zog ja im letzten Sommer aus der gemeinsamen Familienvilla in Dubai aus. Auch Bushido lebte zwischenzeitlich in einem eigenen Apartment. Aber: „Es gab keinen Streit, keine Eifersucht, keinen neuen Partner, keine Forderungen“, stellte die 44-Jährige fest. „Dafür ist Anis zu selbstbewusst. Er wusste auch, dass er mich sonst verloren hätte.“
Jetzt ist die Krise aber endlich überwunden, auch, weil sie viel und ausführlich gesprochen hätten, so Anna-Maria, die sich freute: „Unsere Beziehung ist noch mal intensiver und ehrlicher geworden.“
Leben zwischen Dubai und Bayern
2022 zog die Großfamilie – das Paar hat sieben gemeinsame Kinder, Anna-Maria zudem einen Sohn aus erster Ehe – nach Dubai. Zukünftig will die Familie zwischen Dubai und Bayern pendeln. Auf Instagram zeigt Anna-Maria Ferchichi ihren Followern, wie es mit dem Umzug vorankommt. Der „Bild“ sagte sie: „Die Möbel kommen in acht Wochen. Anis hilft mir, wo er kann. Wir freuen uns sehr auf diesen Neuanfang in einer neuen Stadt“.
Der Rapper ist momentan mit einer Abschiedstour unterwegs, zu Hause steht er den Worten seiner Frau zu Hause gerne auch in der Küche. „Anis kümmert sich um die Wäsche und er kocht. Wir haben drei Thermomixe, das ist jetzt sein Revier.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.