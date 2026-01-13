Bushido und seine Anna-Maria sind wieder ein Paar

Leben zwischen Dubai und Bayern

2022 zog die Großfamilie – das Paar hat sieben gemeinsame Kinder, Anna-Maria zudem einen Sohn aus erster Ehe – nach Dubai. Zukünftig will die Familie zwischen Dubai und Bayern pendeln. Auf Instagram zeigt Anna-Maria Ferchichi ihren Followern, wie es mit dem Umzug vorankommt. Der „Bild“ sagte sie: „Die Möbel kommen in acht Wochen. Anis hilft mir, wo er kann. Wir freuen uns sehr auf diesen Neuanfang in einer neuen Stadt“.