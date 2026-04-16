Nur 21 Schüler: Steirische Volksschule schließt

Viel besser in Schuss ist die Volksschule Bärnbach, die aktuell etwa 190 Kinder zählt. „Das Haus wurde umfassend saniert und kann alle 21 Kinder problemlos aufnehmen. Wir müssen nicht einmal neue Klassen bilden“, sagt Bocksruker. Mit dem Schulbus liegen die beiden Einrichtungen etwa fünf Minuten auseinander. Außerdem haben die Schüler die Möglichkeit, in die Volksschule Kainach zu wechseln. Die Schulschließung sei auch pädagogisch sinnvoll, wenn man beispielsweise an Gruppenarbeiten denkt.