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„Schweren Herzens“

Nur 21 Schüler: Steirische Volksschule schließt

Steiermark
16.04.2026 16:53
Die Volksschule Afling in Bärnbach schließt.
Die Volksschule Afling in Bärnbach schließt.(Bild: Stadtgemeinde Bärnbach)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Die Volksschule Afling im steirischen Bärnbach schließt mit Ende des Schuljahres, das wurde am Mittwoch den Eltern mitgeteilt. Bürgermeister Jochen Bocksruker spricht von einer „Kosten-Nutzen-Rechnung“, die er „schweren Herzens“ machen musste.

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Beim Elternabend am Mittwoch wurde die Entscheidung verkündet: Die Volksschule Aflenz muss mit Ende des Schuljahres schließen. „Bärnbach ist einfach zu klein für zwei Volksschulen“, sagt Bürgermeister Jochen Bocksruker (SPÖ), „mir persönlich war es aber wichtig, zuerst mit den Eltern zu sprechen. In der nächsten Gemeinderatssitzung wird der Beschluss gefällt.“

Der Entscheidung liegen ernüchternde Zahlen zugrunde: Aktuell besuchen 21 Kinder die Bildungseinrichtung, für das Schuljahr 2027 hätte es nur noch einen potenziellen Schulanfänger gegeben. Außerdem ist das Schulgebäude in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Kostenpunkt: sechs Millionen Euro. Da hätten auch nicht die zwei Millionen Euro geholfen, die kürzlich Otto Kresch für Mittelschule und Sporthalle der Gemeinde spendierte – wir haben berichtet.

Bärnbach ist einfach zu klein für zwei Volksschulen.

Jochen Bocksruker

Bürgermeister Bärnbach (SPÖ)

Bild: Christian Jauschowetz

Viel besser in Schuss ist die Volksschule Bärnbach, die aktuell etwa 190 Kinder zählt. „Das Haus wurde umfassend saniert und kann alle 21 Kinder problemlos aufnehmen. Wir müssen nicht einmal neue Klassen bilden“, sagt Bocksruker. Mit dem Schulbus liegen die beiden Einrichtungen etwa fünf Minuten auseinander. Außerdem haben die Schüler die Möglichkeit, in die Volksschule Kainach zu wechseln. Die Schulschließung sei auch pädagogisch sinnvoll, wenn man beispielsweise an Gruppenarbeiten denkt.

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Der Ortschef betont, dass er diese Entscheidung „schweren Herzens“ getroffen hat, es aber schlussendlich eine „Kosten-Nutzen-Rechnung“ war. Diese Rechnung stellt sich auch weiter im Süden der Steiermark – wenn auch mit noch unklarem Ergebnis. Der Elternverein kämpft in Ehrenhausen weiter für den Erhalt der Volksschule Retznei, an der 52 Kinder unterrichtet werden.

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