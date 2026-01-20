Grazer Kindergarten steht vor der Schließung

Betrieb für kleine Vereine schwer

„Hinter mir steht kein großer privater Träger wie Wiki oder Gip, der das abfängt“, sagt Dungl. Nach einer Sicherheitsüberprüfung wurden im Kindergarten Glockenspiel zudem Sanierungen fällig: Tausch der Fenster (5340 Euro), Erneuerung der Nestschaukel (6704 Euro) und so weiter. „Dann kam plötzlich noch die Teuerung, damit ist es auch nicht leichter geworden.“ Konkret, so rechnet Dungl vor, fehlen ihr aktuell 17.544 Euro.