Remus-Gründer schenkt Heimatstadt 2 Millionen Euro

In den nächsten Monaten geht es laut Bocksruker an die Detailplanung, dann soll die EU-weite Ausschreibung starten. Baubeginn für die Halle wäre idealerweise Anfang 2027, die Schule soll ein paar Monate später an die Reihe kommen. Laut derzeitigem Stand sollen beide Projekte bis Herbst 2028 fertig sein. Der Unterricht kann während des Umbaus, der eine thermische Sanierung, Barrierefreiheit und die Erneuerung der Haustechnik umfasst, fortgeführt werden, versichert der Bürgermeister. Einzig für die Sportstunden sucht man nach einer Übergangslösung – diese werden bis dato in der Halle nebenan abgehalten.