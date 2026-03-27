Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schule und Sporthalle

Remus-Gründer schenkt Heimatstadt 2 Millionen Euro

Steiermark
27.03.2026 15:56
Unternehmer Kresch (li.) und Bürgermeister Bocksruker präsentierten am Freitag ihre Pläne für ...
Unternehmer Kresch (li.) und Bürgermeister Bocksruker präsentierten am Freitag ihre Pläne für das „KR. Otto Kresch Sport- und Eventcenter“ in Bärnbach.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Andreas Barth
Von Andreas Barth

Ordentlich in die Jahre gekommen sind zwei Eckpfeiler der Infrastruktur im weststeirischen Bärnbach: die regionale Mittelschule mit ihrem großen Einzugsgebiet, und die direkt angebaute Sporthalle, Heimstätte der örtlichen Meisterliga-Handballer. Für Sanierung und Neubau greift Remus-Gründer Otto Kresch tief in die Privatschatulle.

0 Kommentare

Bald 60 Jahre hat die Mittelschule in der Stadtgemeinde auf dem Buckel, die Sporthalle daneben nur unwesentlich weniger. Dass etwas getan werden muss, war seit Jahren klar, auch „weil wir vor allem bei der Schule das Geld beim Dach hinausheizen“, sagt Bürgermeister Jochen Bocksruker (SPÖ). 12,7 Millionen Euro hat man dafür projektiert, doch bis zuletzt klaffte eine kaum überwindbare Finanzierungslücke in den Sanierungs- und Neubauplänen.

„Jugendlicher Leichtsinn“ führt zu Rekord-Geschenk
Auftritt Otto Kresch: Der Gründer der Sportauspuff-Schmiede Remus, Präsident und Gönner der Handballer von der HSG Lipizzanerheimat, wurde im Vorjahr von seiner Heimatstadt um Hilfe gefragt. „In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich sofort Ja gesagt“, schmunzelt der End-Siebziger. Als ihm Bocksruker den konkreten Betrag nannte, musste er dann doch schlucken.

Der Ist-Stand 2026 ...
(Bild: Christian Jauschowetz)
... und die Vision 2028
(Bild: Christian Jauschowetz)

„Wenn ich das beim Land durchbringen will, fehlen mir zwei Millionen“, sei die Aussage des Bürgermeisters gewesen. „Das ist kein Schmutz“, habe er sich gedacht. Einen Rückzieher brachte er dann aber auch nicht mehr übers Herz, und so kam es am Freitag im Bärnbacher Rathaus zur Unterzeichnung der denkwürdigen Schenkung.

Große Emotionen in Bärnbach: Kresch unterschreibt die Schenkung ...
Große Emotionen in Bärnbach: Kresch unterschreibt die Schenkung ...(Bild: Christian Jauschowetz)
... und wird vom Bürgermeister geherzt.
... und wird vom Bürgermeister geherzt.(Bild: Christian Jauschowetz)

Unternehmer-Legende setzt sich selbst ein Denkmal
Alle Jubeljahre einmal gebe es größere Schenkungen für die öffentliche Hand, habe man Bocksruker auf Nachfrage beim Land mitgeteilt. Diese bewegten sich üblicherweise im fünf- oder unteren sechsstelligen Bereich – die zwei Millionen seien eine neue Dimension, die vielleicht auch andere Mäzene in anderen Gemeinden animiere, so die Hoffnung des Bürgermeisters. Die einzige Gegenleistung, die sich Kresch ausbedungen hat: Die Halle, deren Kapazität auf insgesamt 2200 Personen verdoppelt wird, soll fortan den Namen „KR. Otto Kresch Sport- und Eventcenter“ tragen.

Lesen Sie auch:
B/K-Mäzen Otto Kresch hat längst ein Vermögen in den Klub gesteckt.
Krone Plus Logo
Steirischer Handball
Mäzen hat schon Millionen in den Klub gesteckt!
07.02.2025
Aus für Werk Bärnbach
Remus-Gründer Kresch: „Mein Herz hängt noch dran“
08.09.2021

In den nächsten Monaten geht es laut Bocksruker an die Detailplanung, dann soll die EU-weite Ausschreibung starten. Baubeginn für die Halle wäre idealerweise Anfang 2027, die Schule soll ein paar Monate später an die Reihe kommen. Laut derzeitigem Stand sollen beide Projekte bis Herbst 2028 fertig sein. Der Unterricht kann während des Umbaus, der eine thermische Sanierung, Barrierefreiheit und die Erneuerung der Haustechnik umfasst, fortgeführt werden, versichert der Bürgermeister. Einzig für die Sportstunden sucht man nach einer Übergangslösung – diese werden bis dato in der Halle nebenan abgehalten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
27.03.2026 15:56
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
SPÖ
MittelschuleSchuleBürgermeisterSport
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Tagelang wurde um den Buckelwal gebangt, Freitagmorgen herrschte zunächst Erleichterung. Doch ...
Kampf um jeden Meter
Tierdrama geht weiter: Buckelwal auf Zickzack-Kurs
Wer zu wenige Strafzettel ausstellte, wurde zum Rapport beordert. Dem wollte ein Polizist ...
Polizist verurteilt
Immer mehr Strafzettel wegen „Stricherlliste“
Iranischer Drohnenangriff auf Kuwait am Mittwoch: Mit russischen Drohnen könnte Teheran ...
Will Regime stärken
Geheimdienste: Russland schickt dem Iran Drohnen
Seit mehreren Tagen wird in Deutschland versucht, einen gestrandeten Wal zu retten.
Steckt in Bucht fest
Deutsche bangen um gestrandeten Buckelwal
Bundeskanzler Friedrich Merz steht nach seiner ersten Äußerung zum Thema Gewalt gegen Frauen – ...
Zum Fall Fernandes
Merz-Sager zu Gewalt entfacht Sturm der Entrüstung
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
151.335 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
111.609 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
109.941 mal gelesen
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1771 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Kolumnen
Im Iran wird die Zukunft der Koalition zerschossen
1477 mal kommentiert
Nur eine Partei profitiert vom Irankrieg – und es ist weder die SPÖ noch die ÖVP, noch sind es ...
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
1452 mal kommentiert
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf