Volksschule droht Aus: „Nicht bei Bildung sparen!“

Als vor zwei Wochen Gerüchte zur möglichen Schließung der Volksschule Retznei wegen der knappen Gemeindefinanzen aufkamen, ließen laute Proteste nicht lange auf sich warten. Sogar der Sänger Paul Pizzera brachte sich in die Diskussion ein und sprach seine „Unterstützung und Solidarität“ aus. Die Ausbildungsstätte in Ehrenhausen ist in der Südsteiermark für ihr alternativpädagogisches Konzept bekannt und wurde dafür auch mehrmals ausgezeichnet.