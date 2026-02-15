Volksschule droht Aus: „Nicht bei Bildung sparen!“

Finanznöte bringen die steirische Volksschule Retznei in Gefahr. Jetzt haben besorgte Eltern eine Petition gestartet und fordern von den Zuständigen Offenheit zu den geplanten Schritten. „Schule ist mehr als ein reiner Kostenfaktor“, sagt Eva Schantl vom Elternverein.
Als vor zwei Wochen Gerüchte zur möglichen Schließung der Volksschule Retznei wegen der knappen Gemeindefinanzen aufkamen, ließen laute Proteste nicht lange auf sich warten. Sogar der Sänger Paul Pizzera brachte sich in die Diskussion ein und sprach seine „Unterstützung und Solidarität“ aus. Die Ausbildungsstätte in Ehrenhausen ist in der Südsteiermark für ihr alternativpädagogisches Konzept bekannt und wurde dafür auch mehrmals ausgezeichnet.
„Es sollte nicht bei Bildung gespart werden. Schule ist mehr als ein reiner Kostenfaktor“, schlägt Eva Schantl Alarm, die für ihre beiden Töchter die Schule wählte. Gemeinsam mit anderen Eltern hat sie einen Verein gegründet, der am Freitag eine Petition mit dem Titel „Die Volksschule Retznei darf nicht verstummen“ veröffentlichte. Rund 1000 Unterschriften konnten bereits gesammelt werden.
Schantl verunsichert vor allem die mangelnde Kommunikation. Bisher habe es noch kein Gespräch mit Bürgermeister Johannes Zweytick (ÖVP) gegeben, trotz mehrmaliger Bitte darum. Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) betonte zuletzt, dass das Regierungsprogramm keine Schulschließungen vorsehe. Allerdings: Auch eine Fusionierung mit der nahegelegenen Volksschule Ehrenhausen wäre denkbar. Zweytick wollte sich am Samstag nicht zu den aktuellen Diskussionen äußern.
„Jeder Schulstandort hat seine Berechtigung“, betont Schantl, die selbst Gemeinderätin in Straß ist. Jedenfalls wäre das einmalige Konzept, nach dem die 52 Kinder an der Volksschule Retznei unterrichtet werden, durch eine Fusionierung wohl Geschichte. Immerhin: Anstatt der Schließung wurde in der letzten Gemeinderatssitzung die Gründung einer Arbeitsgruppe beschlossen. Diese soll Zukunftsszenarien für die örtlichen Volksschulen ausarbeiten.
