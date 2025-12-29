Pfand wirkt: Österreicher trennen Müll besser

Seit Jahresbeginn 2025 ist in Österreich alles neu bei der Mülltrennung: Kunststoff- und Metallverpackungen werden nun einheitlich in der Gelben Tonne oder dem Gelben Sack gesammelt – und die Österreicherinnen und Österreicher zeigen sich begeistert. Laut einer aktuellen Umfrage von IMAS im Auftrag der Altstoff Recycling Austria AG (ARA) finden 66 Prozent der Bevölkerung das neue Sammelsystem sehr gut oder gut. Vor allem die Einfachheit der einheitlichen Sammlung überzeugt.
Die Zahlen bestätigen den positiven Trend: Im Vergleich zum Vorjahr stieg die gesammelte Menge an Kunststoff- und Metallverpackungen um rund drei Prozent. Rund 2,2 Millionen Haushalte, mehr als die Hälfte aller österreichischen Haushalte, sind bereits an die Gelbe Tonne angeschlossen. Für 71 Prozent der Befragten bedeutet die Umstellung keinen zusätzlichen Zeitaufwand – ein Erfolg für die praktische Mülltrennung zu Hause.
Auch neues Pfandsystem zeigt Erfolg
Parallel zur Sammelumstellung wurde 2025 ein Pfandsystem für Einweggetränkeverpackungen aus Kunststoff und Metall eingeführt. Die Hochrechnung der ARA zeigt: Das Pfandsystem reduzierte die Müllmenge in der Gelben Tonne bzw. im Gelben Sack um etwa zehn Prozent – von 231.000 Tonnen im Jahr 2024 auf 210.000 Tonnen 2025.
Viele wollen noch mehr und genauer trennen
ARA-Vorstandssprecher Harald Hauke betont das Engagement der Bevölkerung: „Obwohl es 2025 große Änderungen im Sammelsystem gab, sind die Österreicherinnen und Österreicher in puncto Abfalltrennung weiterhin hoch engagiert.“
Insgesamt 91 Prozent finden die getrennte Verpackungssammlung gut oder sehr gut. Fast ein Drittel der Befragten in der Steiermark, Wien und Vorarlberg kann sich vorstellen, künftig noch mehr und genauer zu trennen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.