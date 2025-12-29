Pfand wirkt: Österreicher trennen Müll besser

Seit Jahresbeginn 2025 ist in Österreich alles neu bei der Mülltrennung: Kunststoff- und Metallverpackungen werden nun einheitlich in der Gelben Tonne oder dem Gelben Sack gesammelt – und die Österreicherinnen und Österreicher zeigen sich begeistert. Laut einer aktuellen Umfrage von IMAS im Auftrag der Altstoff Recycling Austria AG (ARA) finden 66 Prozent der Bevölkerung das neue Sammelsystem sehr gut oder gut. Vor allem die Einfachheit der einheitlichen Sammlung überzeugt.