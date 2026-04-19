Als VIP zum Summer Opening am Neusiedler See

Das Kia Beach and Surf direkt am Neusiedler See bietet von 30. April bis 3.Mai alles. Ob Top-Sport, Kulinarik, Day Entertainment oder nächtelangen Partys. Für die, die es etwas gemütlicher wollen, wartet die kronehit Area mit lässiger Musik. In der Burgenland Genuss Area gibt’s nicht nur die beste Kulinarik aus der Region, sondern auch rockige Sounds von 88.6. Wer nach dem Sundowner nicht genug hat, der tanzt beim Sunside Festival durch die Nacht. Live-Konzerte und DJs sorgen für Partystimmung bis in die frühen Morgenstunden.