Als VIP zum Summer Opening am Neusiedler See

Mit der „Krone“ zum größten Summer Opening Event in Österreich, dem Kia Beach and Surf Fest. Als „Krone“ Leser sind Sie mittendrin statt nur dabei, wenn sich im Rahmen des Seeopening Burgenlands die besten österreichischen Sportler am Strand und am Wasser ein Stelldichein geben. Ob beim Auftakt der österreichischen Profi-Beachvolleyball Serie win2day Beach Tour PRO oder den österreichischen Meisterschaftsbewerben in Wingfoil, Windsurf und Pumpfoil – für Action ist rund um die Uhr gesorgt.
Das Kia Beach and Surf direkt am Neusiedler See bietet von 30. April bis 3.Mai alles. Ob Top-Sport, Kulinarik, Day Entertainment oder nächtelangen Partys. Für die, die es etwas gemütlicher wollen, wartet die kronehit Area mit lässiger Musik. In der Burgenland Genuss Area gibt’s nicht nur die beste Kulinarik aus der Region, sondern auch rockige Sounds von 88.6. Wer nach dem Sundowner nicht genug hat, der tanzt beim Sunside Festival durch die Nacht. Live-Konzerte und DJs sorgen für Partystimmung bis in die frühen Morgenstunden.
Seien Sie als VIP live dabei
Wir verlosen ein VIP-Special Paket für insgesamt 4 Personen. Mit dabei ist neben der Übernachtung mit Frühstück im Hotel Pannonia Tower auch der VIP Eintritt für den Tag sowie Partytickets für die Nacht inkl. Hotel-Shuttle. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 24.04., 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle teilnehmenden Abonnenten des „Guten Morgen“ Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.