Seitenstetten: Eine Seelsorge-Reise nach innen

Zwischen den paradiesischen Klostermauern, dem barocken Glanz und stillen Gängen öffnet das Stift Seitenstetten , dieser mächtige Vierkanter Gottes im Herzen des Mostviertel jetzt seine Pforten auf eine neue, noch tiefere Weise. Mit dem Angebot der „Seel.Sorge“ wird aus der klassischen Stiftsführung eine Pilgerreise nach innen – eine Einladung, nicht nur zu sehen, sondern die eigenen spirituellen Wurzeln zu spüren.