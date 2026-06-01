Vier gewinnt! Mit Papa David wurde der Traum wahr

Im „Krone“-Spiel der Runde sicherte sich Hausmannstätten den Titel der Gebietsliga Mitte und damit auch die letzte Garnitur Dressen der Österreichischen Lotterien in dieser Saison als „Krone“-Team der Runde im steirischen Fußball-Unterhaus. In Hausmannstätten kommt man aus dem Jubeln derzeit gar nicht mehr heraus.
Vier gewinnt! So könnte das Motto zur Saison des SV Hausmannstätten lauten, der im „Krone“-Spiel der Runde in der Gebietsliga Mitte auf Stattegg traf. Nachdem man in den letzten drei Jahren das Ziel Wiederaufstieg nicht erreicht hatte, gelang heuer der entscheidende Schritt im vierten Versuch. „Zu Beginn der Ära war das Team ein zusammengewürfelter Haufen. Jetzt ist eine richtig eingespielte Mannschaft entstanden“, sagt Hausmannstätten-Obmann Andreas Totter. „Nun sind wir reif für den Aufstieg. In der Unterliga warten Nachbarschaftsduelle gegen die angrenzenden Gemeinden Raaba-Grambach und vor allem Vasoldsberg – das ‘Hühnerberg-Derby‘.“
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