„Die Seele unseres Hauses ist nicht verbrannt“

„Anrufe kamen sogar aus Australien“

„Es gilt ein behördliches Betretungsverbot, erst dann können wir uns ein Bild vom Schadensausmaß machen“, sagt Seyrling. Derzeit würden umfangreiche Gespräche mit den Behörden laufen – mit positiven, aber auch manch erdrückenden Ergebnissen. Zentral sei die Kommunikation mit den Gästen. „Es gab unzählige Rückmeldungen, Anrufe kamen sogar aus Australien. Mit der Botschaft, dass man uns treu bleiben wird“, erzählt der Hotelier von einer unglaublichen Rückendeckung.