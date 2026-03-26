Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neues Handelsabkommen

Wohin die Importe aus Australien bei uns fließen

Oberösterreich
26.03.2026 13:30
Das berühmte Opernhaus in Sydney.
Das berühmte Opernhaus in Sydney.(Bild: EPA/Ian Mainsbridge)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Nach den Deals mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten sowie mit Indien fädelte die EU nun, wie berichtet, mit Australien das nächste Freihandelsabkommen ein. Auch hier sollen Zölle und Handelshemmnisse fallen. Besonders interessant ist das für das exportstarke Bundesland Oberösterreich.

0 Kommentare

Trotz der großen geografischen Entfernung gibt es bereits jetzt ein beträchtliches Handelsvolumen mit „Down under“: Laut einer Auswertung der Statistik Austria für die „Krone“ exportierte Oberösterreich im ersten Halbjahr 2025 (aktuellere Zahlen gibt es nicht) Waren im Wert von 89 Millionen Euro nach Australien – das entspricht etwas mehr als einem Fünftel der gesamten österreichischen Ausfuhren. Dahinter folgen die Steiermark mit Exporten im Wert von 79 Millionen Euro, Niederösterreich (68 Millionen Euro) und Vorarlberg (63 Millionen Euro).

Noch größer ist der oberösterreichische Anteil bei den Importen: Die Hälfte der bundesweiten Einfuhren aus Australien landete mit einem Wert von fast 50 Millionen Euro im Land ob der Enns.

Zwölf Betriebe in Australien
Wichtige Wirtschaftskennzahlen sind in Australien derzeit mit jenen aus Europa vergleichbar: Das Wirtschaftswachstum lag auf dem Kontinent am anderen Ende der Welt im Vorjahr bei 1,9 Prozent (im Vergleich zu 1,4 Prozent im EU-Schnitt), die Inflation bei 2,8 Prozent (EU: 2,5 Prozent).

Exportchancen nach Australien ergeben sich für heimische Unternehmen vor allem in den Bereichen Technologie, Maschinenbau sowie Fahrzeuge. Zwölf Betriebe aus Oberösterreich haben bereits Standorte in „Down under.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
26.03.2026 13:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Kraftwerk getroffen
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
Ab kommendem Samstag müssen Lokale und Einkaufszentren in Ägypten spätestens um 21 Uhr ...
„Strom einteilen“
Lokale und Geschäfte in Ägypten schließen früher
Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ. Anschließend stieg ...
Zwischenfall in Texas
US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung
Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Wähler offensichtlich nicht ausreichend mobilisieren ...
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
„Frühling der Chancen“
Kongress zeigt Wege zu Klarheit und innerer Stärke
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
130.335 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
124.013 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
122.163 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Ausland
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
1880 mal kommentiert
Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Innenpolitik
Grüne stimmen doch zu: Spritpreisbremse kommt!
1518 mal kommentiert
Die Grünen werden der Spritpreisbremse „mit minimalen Änderungen im Gesetzestext“ zustimmen. ...
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
1410 mal kommentiert
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Mehr Oberösterreich
Neues Handelsabkommen
Wohin die Importe aus Australien bei uns fließen
Für Gekündigte
EU beschließt 1,8 Millionen Euro Hilfe für KTM
Sommer – Salzkammergut
Giganten der Literatur und große Open Airs
Bosruck-Trasse gesucht
Startschuss für neues Mega-Tunnelprojekt gefallen
Trotz Gewinn-Plus
Bei Linzer Technologiekonzern wackeln 500 Jobs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf