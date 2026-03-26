Wohin die Importe aus Australien bei uns fließen

Trotz der großen geografischen Entfernung gibt es bereits jetzt ein beträchtliches Handelsvolumen mit „Down under“: Laut einer Auswertung der Statistik Austria für die „Krone“ exportierte Oberösterreich im ersten Halbjahr 2025 (aktuellere Zahlen gibt es nicht) Waren im Wert von 89 Millionen Euro nach Australien – das entspricht etwas mehr als einem Fünftel der gesamten österreichischen Ausfuhren. Dahinter folgen die Steiermark mit Exporten im Wert von 79 Millionen Euro, Niederösterreich (68 Millionen Euro) und Vorarlberg (63 Millionen Euro).