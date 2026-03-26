Wohin die Importe aus Australien bei uns fließen

Nach den Deals mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten sowie mit Indien fädelte die EU nun, wie berichtet, mit Australien das nächste Freihandelsabkommen ein. Auch hier sollen Zölle und Handelshemmnisse fallen. Besonders interessant ist das für das exportstarke Bundesland Oberösterreich.
Trotz der großen geografischen Entfernung gibt es bereits jetzt ein beträchtliches Handelsvolumen mit „Down under“: Laut einer Auswertung der Statistik Austria für die „Krone“ exportierte Oberösterreich im ersten Halbjahr 2025 (aktuellere Zahlen gibt es nicht) Waren im Wert von 89 Millionen Euro nach Australien – das entspricht etwas mehr als einem Fünftel der gesamten österreichischen Ausfuhren. Dahinter folgen die Steiermark mit Exporten im Wert von 79 Millionen Euro, Niederösterreich (68 Millionen Euro) und Vorarlberg (63 Millionen Euro).
Noch größer ist der oberösterreichische Anteil bei den Importen: Die Hälfte der bundesweiten Einfuhren aus Australien landete mit einem Wert von fast 50 Millionen Euro im Land ob der Enns.
Zwölf Betriebe in Australien
Wichtige Wirtschaftskennzahlen sind in Australien derzeit mit jenen aus Europa vergleichbar: Das Wirtschaftswachstum lag auf dem Kontinent am anderen Ende der Welt im Vorjahr bei 1,9 Prozent (im Vergleich zu 1,4 Prozent im EU-Schnitt), die Inflation bei 2,8 Prozent (EU: 2,5 Prozent).
Exportchancen nach Australien ergeben sich für heimische Unternehmen vor allem in den Bereichen Technologie, Maschinenbau sowie Fahrzeuge. Zwölf Betriebe aus Oberösterreich haben bereits Standorte in „Down under.“
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