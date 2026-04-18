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„Krone“-Soundcheck

Krautschädl im Rockhouse: Sie können es immer noch

Salzburg
18.04.2026 15:00
Volles Haus beim Konzert von Krautschädl
Volles Haus beim Konzert von Krautschädl(Bild: Wolfgang Kofler)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Die Dialekt-Rocker Krautschädl gaben ein lautstarkes Comeback in Salzburg. Bei ihrem Konzert im Rockhouse zeigte sich eindrucksvoll: Die Kombo hat nichts von ihrer Dynamik und Spielfreude verloren – und doch gab es so manch musikalische Überraschung. . . 

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„Schen, dass ihr da seids. Immer no.“ Frontmann und Sänger Philipp Sikora bat kurz nach Beginn die Techniker im Rockhouse gar, kurz die Scheinwerfer aufs Publikum zu richten. „I muss ja wissn, ob’s wirkli ausverkauft is.“

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Ein kurzer Blick und es war klar: Ja! Der große Saal im Salzburger Rockhouse war am Freitagabend bis zum Brechen voll – schon seit Wochen gab es für das Konzert der oberösterreichischen Dialekt-Rockband Krautschädl keine Karten mehr. Alle waren gespannt auf die Rückkehr der Kombo nach Salzburg. Krautschädl gab immerhin im Jahr 2019 – und damit mitten in der kommerziell wohl erfolgreichsten Phase des Bandtrios – überraschend ihre Auflösung bekannt. Im Sommer 2024 raufte man sich wieder zusammen und spielt seither mit leicht neuer Besetzung wieder Konzerte.

Frontmann Philipp Sikora
Frontmann Philipp Sikora(Bild: Wolfgang Kofler)

Von ihrer Dynamik und Spielfreude hatten die „Schädl“ bei ihrem Gastspiel in Salzburg nichts verloren, Auffällig: Ihren größten Hit „Feiah fonga“gaben die Oberösterreicher deutlich härter r zum Besten, als es der geneigte Radiohörer gewohnt ist. „Feiah fonga“ wurde 2015 auf Ö3 und Co. rauf und runter gespielt. Mit der jetzigen Version würde man das nicht schaffen – das will das Trio hörbar auch nicht mehr. Nikolaus Klinger

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