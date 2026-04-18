Krautschädl im Rockhouse: Sie können es immer noch

Ein kurzer Blick und es war klar: Ja! Der große Saal im Salzburger Rockhouse war am Freitagabend bis zum Brechen voll – schon seit Wochen gab es für das Konzert der oberösterreichischen Dialekt-Rockband Krautschädl keine Karten mehr. Alle waren gespannt auf die Rückkehr der Kombo nach Salzburg. Krautschädl gab immerhin im Jahr 2019 – und damit mitten in der kommerziell wohl erfolgreichsten Phase des Bandtrios – überraschend ihre Auflösung bekannt. Im Sommer 2024 raufte man sich wieder zusammen und spielt seither mit leicht neuer Besetzung wieder Konzerte.