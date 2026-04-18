„Haben keinen Grund, eingeschüchtert zu sein“

Seekirchen ist indes um 17 Uhr in Hohenems gefordert. „Wir haben uns wieder reingebissen“, betont Fabian Büchele und spricht damit den schwierigen Frühjahrsstart mit drei Niederlagen in vier Spielen an. Zuletzt folgte mit dem Cup-Aus gegen Wals-Grünau der nächste Dämpfer. Dennoch kann man in Seekirchen mit dem aktuellen Tabellenplatz zwei sehr zufrieden sein.