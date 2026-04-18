In der Regionalliga West duellieren sich Samstag Bischofshofen und Wals-Grünau. Beide Klubs fanden zuletzt immer besser in Form. Die Pongauer wollen sich nicht verstecken.
Schön langsam kommt Wals-Grünau unter seinem neuen Trainer Bernhard Huber-Rieder in Fahrt. Der Westligist gewann wettbewerbsübergreifend drei Spiele in Folge, warf zuletzt Seekirchen auf dem Landescup. „Die Brust ist breit, die Ausfallliste ebenso“, meint der Coach vor dem heutigen Duell (15) im Derby mit Bischofshofen. Daher wird er ordentlich durchrotieren.
„Sie sind sehr gut in Form“, lobt Rüstü Erdogan die Grünauer. Doch die Pongauer um Betreuer Sean Caldwell sind selbst auch in Form, stehen ebenfalls im Landescup-Halbfinale. „Wir haben keinen Grund eingeschüchtert zu sein, bei uns läuft es super“, betont der Mittelfeldspieler. „Wir wollen daran anknüpfen.“
Seekirchen ist indes um 17 Uhr in Hohenems gefordert. „Wir haben uns wieder reingebissen“, betont Fabian Büchele und spricht damit den schwierigen Frühjahrsstart mit drei Niederlagen in vier Spielen an. Zuletzt folgte mit dem Cup-Aus gegen Wals-Grünau der nächste Dämpfer. Dennoch kann man in Seekirchen mit dem aktuellen Tabellenplatz zwei sehr zufrieden sein.
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