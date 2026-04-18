Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Neuzugängen

Liefering griff bei Transfers zuletzt ins Klo

2. Liga
18.04.2026 17:30
Seong-bin Jung (re.) spielt sportlich in dieser Saison überhaupt keine Rolle bei Liefering.
Seong-bin Jung (re.) spielt sportlich in dieser Saison überhaupt keine Rolle bei Liefering.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Die Jungbullen verpflichteten kürzlich Josh O’Dwyer aus Irland. Seine Vorgänger setzten sich in Salzburg jedoch nicht durch, die „Krone“ gibt einen Überblick über die Fehlkäufe Lieferings. Sonntag warten die Wölfe in St. Pölten.

0 Kommentare

Was haben Mo Camara, Diadie Samassekou, Sekou Koita oder Patson Daka gemeinsam? Sie alle wurden einst – als sie nach Salzburg kamen – offiziell von Liefering verpflichtet. Normalerweise werden Talente meistens von Kooperationsklub Red Bull Salzburg gekauft und danach an den Zweitligisten verliehen. Oder sie kommen aus der Akademie hoch. In der Zeit nach den genannten Spielern verpflichtete Liefering jedoch keine künftigen Topspieler mehr. Dass Abdourahmane Barry 2018 von der U19 von Paris Saint-Germain kam, David Schnegg im selben Jahr aus Wattens, Matteo Schablas aus der Bayern-Jugend oder zuletzt Benedict Scharner von Hellas Verona haben viele Beobachter wohl nicht am Radar. Denn diese Spieler hinterließen überhaupt keine Fußstapfen an der Salzach. Wobei Scharner noch hier ist und im Frühjahr mehr Spielzeit bekommt, die er auch teilweise gut nützt. Die Leihe von Seong-bin Jung aus Ulsan (Jp) war sportlich (nur ein Zweitliga-Einsatz) ebenfalls ein Griff ins Klo.

Eine der wenigen starken Auftritte in dieser Saison von Benedict Scharner: im März gegen die ...
Eine der wenigen starken Auftritte in dieser Saison von Benedict Scharner: im März gegen die Austria.(Bild: Andreas Schaad - FC Liefering)
Seong-bin Jung (re.) spielt sportlich keine Rolle bei Liefering.
Seong-bin Jung (re.) spielt sportlich keine Rolle bei Liefering.(Bild: GEPA)

Selbstvertrauen nach Sieg
Diese Woche gab Liefering den Sommertransfer des Iren Josh O’Dwyer (Rovers Academy) bekannt. Der 16-Jährige gilt als großes Mittelfeldtalent. „Wir sind überzeugt, dass wir alle sehr viel Freude mit ihm haben werden in den nächsten Jahren“, meinte Akademieleiter Manfred Pamminger. Ob dem so ist, wird die Zukunft zeigen

Die aktuelle Saison wird O’Dwyer aber noch in Irland zu Ende spielen, muss Liefering noch ohne ihn auskommen.

Lesen Sie auch:
Bidstrup (M.) glaubt an den Titel.
Krone Plus Logo
Bidstrup optimistisch
Nur Salzburgs Kapitän spricht noch vom Titel
13.04.2026
Krone Plus Logo
„Krone“ nennt Gründe
Salzburg findet keinen Ausweg aus Krisen-Labyrinth
12.04.2026
Krone Plus Logo
Salzburgs Kjaergaard
Vom Aussortierten zum Hoffnungsträger
14.04.2026

Sonntag geht es für die Jungbullen zum Aufstiegsanwärter nach St. Pölten. Nach dem 3:1-Erfolg gegen den FAC hat das Team von Trainer Danny Galm wieder Selbstvertrauen getankt.

2. Liga, Sonntag: St. Pölten – Liefering (10.30).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
2. Liga
18.04.2026 17:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
294.368 mal gelesen
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
147.091 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
142.164 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
2041 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
999 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Außenpolitik
Iranische Kanonenboote schießen auf Tankschiff
997 mal kommentiert
Einem britischen Bericht zufolge haben iranische Kanonenboote in der Straße von Hormuz auf einen ...
Mehr 2. Liga
Bei Neuzugängen
Liefering griff bei Transfers zuletzt ins Klo
Krone Plus Logo
Und Kärnten zittert!
Wohl fix: Stürmer verlässt Austria mit Saisonende
3:0 gegen Rapid II
Austria Lustenau ist nun endgültig auf Meisterkurs
0:3 beim KSV
Viele Fehler führten zur nächsten Bregenzer Pleite
Großes Ziel erreicht
Klassenerhalt fix! Austria Salzburg jubelt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf