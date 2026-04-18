Liefering griff bei Transfers zuletzt ins Klo

Was haben Mo Camara, Diadie Samassekou, Sekou Koita oder Patson Daka gemeinsam? Sie alle wurden einst – als sie nach Salzburg kamen – offiziell von Liefering verpflichtet. Normalerweise werden Talente meistens von Kooperationsklub Red Bull Salzburg gekauft und danach an den Zweitligisten verliehen. Oder sie kommen aus der Akademie hoch. In der Zeit nach den genannten Spielern verpflichtete Liefering jedoch keine künftigen Topspieler mehr. Dass Abdourahmane Barry 2018 von der U19 von Paris Saint-Germain kam, David Schnegg im selben Jahr aus Wattens, Matteo Schablas aus der Bayern-Jugend oder zuletzt Benedict Scharner von Hellas Verona haben viele Beobachter wohl nicht am Radar. Denn diese Spieler hinterließen überhaupt keine Fußstapfen an der Salzach. Wobei Scharner noch hier ist und im Frühjahr mehr Spielzeit bekommt, die er auch teilweise gut nützt. Die Leihe von Seong-bin Jung aus Ulsan (Jp) war sportlich (nur ein Zweitliga-Einsatz) ebenfalls ein Griff ins Klo.