Im Drogenrausch vom E-Scooter gestürzt

Gleich zwei Unfälle mit E-Scootern passierten am Freitag im Salzburger Stadtgebiet: Ein 20-jähriger Bosnier, der unerlaubterweise auf dem E-Scooter einer 19-jährigen Salzburgerin mitfuhr, stürzte. Er wurde verletzt in das Spital gebracht. Und ein 16-jähriger Serbe fiel ebenfalls vom E-Scooter: Laut Polizei hatte er Drogen und Alkohol intus.
Im Stadtgebiet von Salzburg passierten am Freitag innerhalb weniger Stunden gleich zwei E-Scooter-Unfälle. In beiden Fällen waren Drogen im Spiel, teilte die Polizei mit. Gegen 16.00 Uhr war der 20-jährige Bosnier, der verbotenerweise auf einem E-Scooter einer 19-Jährigen mitfuhr, gestürzt. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde er ins Unfallspital gebracht.
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Laut Polizei war die 19-jährige Lenkerin durch Suchtmittel, Medikamente sowie Übermüdung beeinträchtigt. Zudem zeigte sich, dass der Roller bis zu 70 km/h fahren konnte. Die junge Frau wurde wegen mehrerer Verwaltungsdelikte und wegen Drogenkonsums angezeigt.
Am Abend desselben Tages stürzte dann ein 16-Jähriger mit seinem E-Scooter. Auch der Serbe wurde in das Spital gebracht. Ein Alkotest ergab 1,1 Promille, zudem attestierte eine Ärztin dem Teenager eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel. Anzeige.
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