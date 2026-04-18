Im Drogenrausch vom E-Scooter gestürzt

Im Stadtgebiet von Salzburg passierten am Freitag innerhalb weniger Stunden gleich zwei E-Scooter-Unfälle. In beiden Fällen waren Drogen im Spiel, teilte die Polizei mit. Gegen 16.00 Uhr war der 20-jährige Bosnier, der verbotenerweise auf einem E-Scooter einer 19-Jährigen mitfuhr, gestürzt. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde er ins Unfallspital gebracht.