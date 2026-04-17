Stadt Salzburg verkauft ausrangierte Fahrzeuge

Wer ab 20. April zu den beiden Standorten Wirtschaftshof (Siezenheimer Straße 20) oder Bauhof (Josef-Brandstätter-Straße 4) kommt, kann direkt ein Angebot abgeben. Geöffnet ist von Montag bis Donnerstag von 7 bis 12 Uhr und von 12.30 bis 16 Uhr, am Freitag von 7 bis 12 Uhr.

Die Kuverts werden nach Ablauf der Frist am 30. April um 16 Uhr geöffnet. Wer am meisten bietet, bekommt in der Regel den Zuschlag.