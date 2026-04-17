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Bastler aufgepasst

Stadt Salzburg verkauft ausrangierte Fahrzeuge

Salzburg
17.04.2026 22:00
Fuhrpark der Stadt
Fuhrpark der Stadt(Bild: Stadt Salzburg)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Alle Bastler und Hobby-Schrauber aufgepasst: Die Stadt Salzburg versteigert wieder Altfahrzeuge und Altgeräte. Interessierte können die ausrangierten Gefährte beim Bau- oder Wirtschaftshof besichtigen und Angebote abgeben. 

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Von der Kehrmaschine bis zum Klein-Lkw mit Pritsche und Hebebühne, Spezial-Transportern oder Motormähern und Schraubenkompressoren kommen die unterschiedlichsten Gefährte und Gerätschaften unter den Hammer. 

Insgesamt suchen 20 Fahrzeuge, vier Anhänger, neun Reifen-Sets und fünf Maschinen neue Besitzer. 

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Wer ab 20. April zu den beiden Standorten Wirtschaftshof (Siezenheimer Straße 20) oder Bauhof (Josef-Brandstätter-Straße 4) kommt, kann direkt ein Angebot abgeben. Geöffnet ist von Montag bis Donnerstag von 7 bis 12 Uhr und von 12.30 bis 16 Uhr, am Freitag von 7 bis 12 Uhr.

Die Kuverts werden nach Ablauf der Frist am 30. April um 16 Uhr geöffnet. Wer am meisten bietet, bekommt in der Regel den Zuschlag. 

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