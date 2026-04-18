Die Erotikmesse will sich deutlich vergrößern

Kein Wunder, winken doch die knapp bekleideten Erotikfilm-Sternchen Stella Leroy, Baby Doll und Oletska in echt, nicht vom Fernsehschirm herunter. Sie sind extra aus ihrer Heimat Frankreich angereist und heizen den Salzburger Messebesuchern unter anderem mit Live-Shows und auf Wunsch auch mit einem persönlichen Striptease ein. Noch bis Sonntag haben Besucher die Chance auf das Vergnügen.