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Mehr Sex für Salzburg!

Die Erotikmesse will sich deutlich vergrößern

Salzburg
18.04.2026 07:00
Die vielen Erotik-Stars sind wie jedes Jahr ein Publikumsmagnet.
Die vielen Erotik-Stars sind wie jedes Jahr ein Publikumsmagnet.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Mehr Sex für Salzburg ist das Motto der Messe-Organisatoren. Die Veranstaltung soll neue Dimensionen annehmen. Die Suche nach größeren Veranstaltungsflächen läuft bereits auf Hochtouren.

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Es kommt eben doch auf die Größe an. Davon ist Ferdinand Liendl, Veranstalter der Erotik- und Fetischmesse, felsenfest überzeugt. „Wir versuchen, mit unserer Messe zu wachsen. Es haben bereits Besichtigungen größerer Hallen am Salzburger Messegelände stattgefunden“, erzählt Liendl der „Krone“.

Live-Shows der Erotik-Sternchen gehören zu den Höhepunkten der Messe.
Live-Shows der Erotik-Sternchen gehören zu den Höhepunkten der Messe.(Bild: Markus Tschepp)

Ziel sei es, vor allem mehr Aussteller anzulocken. „Das Publikum kommt dann von alleine“, konnte Liendl etwa bei seinen anderen Veranstaltungen in Wien beobachten. In Salzburg freue ihn heuer besonders, dass eine große Vielfalt an Ausstellern den Weg auf die Erotik- und Fetischmesse gewagt hat.

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Bei uns gibt es seriöse Beratung zu unseren Spirituosen. Wir klären unter anderem über Inhaltsstoffe und Allergene auf.

Miri von Grimm Spirituosen

Bild: Markus Tschepp

Videos und klassische DVDs kaum noch gefragt
„Bei uns gibt es seriöse Beratung“, erzählt etwa Miri, die Spirituosen auf der Messe anbietet. „Da viele Leute Allergien haben, müssen wir tatsächlich ausführlich über Inhaltsstoffe aufklären.“ Die nicht ganz jugendfreien Bildchen auf den Flaschen seien lediglich ein kleiner Kaufanreiz.

Besucherin Aurora stöbert bei den Schmuckstücken.
Besucherin Aurora stöbert bei den Schmuckstücken.(Bild: Markus Tschepp)

Auch ein paar Stände weiter finden beim „Krone“-Messebesuch fundierte Verkaufsgespräche statt. So erzählt etwa Roxy, wie sie die Idee zu Handtaschen hatte, die aus Schallplatten gefertigt sind: „Darauf bin ich während der Corona-Zeit gekommen.“ Einzig am Standl mit den klassischen DVDs herrscht auffällig wenig Betrieb.

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Kein Wunder, winken doch die knapp bekleideten Erotikfilm-Sternchen Stella Leroy, Baby Doll und Oletska in echt, nicht vom Fernsehschirm herunter. Sie sind extra aus ihrer Heimat Frankreich angereist und heizen den Salzburger Messebesuchern unter anderem mit Live-Shows und auf Wunsch auch mit einem persönlichen Striptease ein. Noch bis Sonntag haben Besucher die Chance auf das Vergnügen.

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