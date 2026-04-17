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Streik macht Salzburg Ducks Strich durch Rechnung

Salzburg: Sport-Nachrichten
17.04.2026 21:00
Muss noch auf Ducks-Debüt warten: Neo-Ente Tiano Nelson.
Muss noch auf Ducks-Debüt warten: Neo-Ente Tiano Nelson.(Bild: zVg)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Die Salzburg Ducks duellieren sich am Wochenende mit den Graz Giants. Auf sein Debüt warten muss dabei noch Neuzugang Tiano Nelson. Dem 19-jährigen Franzosen machte der Lufthansa-Streik einen Strich durch die Rechnung. Indes hadert Sportdirektor Yannick Mayr mit einer großen Baustelle im jungen Team.

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Die Gesichter bei den Salzburg Ducks sprechen eine klare Sprache. Die Verantwortlichen von Salzburgs Footballer können mit den ersten beiden Partien zufrieden sein.

Ducks-Sportdirektor Yannick Mayr zufrieden
Auf den faustdicken Überraschungssieg gegen Fehervar folgte am vergangenen Wochenende eine ungewohnt knappe Niederlage bei den Vienna Vikings. „Das Team macht das schon ganz gut“, resümierte Sportdirektor Yannick Mayr. Ganz nach dem Sprichwort „nicht alles ist Gold, was glänzt“ haben die Ducks aber auch eine dicke Baustelle im Team. Die Disziplin!

Zitat Icon

Wenn man 15 Flags kassiert, wird es schwer, ein Spiel zu gewinnen.

Yannick MAYR, Sportdirektor Salzburg Ducks

Bild: Christof Birbaumer

„Da lassen wir uns einfach zu schnell auf Fouls ein. Wenn man 15 Flags kassiert, wird es schwer, ein Spiel zu gewinnen“, mahnt Mayr zur Besinnung. Sonntag geht’s für ihn und die Salzburger zu den Graz Giants.

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Neuzugang Tiano Nelson kann da aber noch nicht mitwirken. Der Lufthansa-Streik machte die neueste Ente jedoch flügellahm. Denn eigentlich hätte der 19-jährige Franzose am Montag in Salzburg landen sollen. Angekommen ist er aber erst am Mittwoch. Der Medizincheck fiel somit ins Wasser.

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