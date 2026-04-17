Streik macht Salzburg Ducks Strich durch Rechnung

Ducks-Sportdirektor Yannick Mayr zufrieden

Auf den faustdicken Überraschungssieg gegen Fehervar folgte am vergangenen Wochenende eine ungewohnt knappe Niederlage bei den Vienna Vikings. „Das Team macht das schon ganz gut“, resümierte Sportdirektor Yannick Mayr. Ganz nach dem Sprichwort „nicht alles ist Gold, was glänzt“ haben die Ducks aber auch eine dicke Baustelle im Team. Die Disziplin!