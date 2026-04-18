Geschäftsführer: „Da geht einem das Herz auf“

Der Bikepark Bergheim eröffnet am Wochenende offiziell mit einem großen Fest. Der Andrang ist seit dem Beginn am 15. November groß. Bis zu 250 Radler tummeln sich auf dem großen Gelände an starken Wochenenden, wie Geschäftsführer Stefan Probst der „Krone“ verrät.
Bereits seit dem 15. November flitzen und springen die Biker durch den neuen Bikepark in Bergheim. Dabei wird alles geboten, was ein Radler-Herz höher schlagen lässt. Vom kleinen Pumptrack bis hin zu hohen Sprüngen kommen alle Alters- und Könnerstufen auf ihre Kosten.
Und auch, dass der Andrang von Anfang an groß war. „Da geht einem schon das Herz auf, wenn am 25. Dezember an die 60 Kinder in den Park kommen“, freut sich Geschäftsführer Stefan Probst. An starken Wochenenden tummeln sich bis zu 250 Kinder und Jugendliche am Gelände. Um den Betrieb von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gewährleisten zu können, setzt er auf neun Jugendliche aus der Umgebung, die mit anpacken.
Bisher gab es keine schweren Bike-Unfälle
Besonders hervorzuheben ist, dass die wichtige Schutzausrüstung kostenlos vor Ort ausleihbar ist, um höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Das gesamte Areal wird auch jeden Morgen auf Schäden überprüft. „Bisher ist es noch zu keinen ernsthaften Unfällen gekommen“, so der Geschäftsführer.
Entstanden ist die Idee für einen Bikepark durch den Tourismusverband. „Wir haben geschaut, was wir machen können, damit alle davon profitieren“, sagt Karl Rößlhuber vom Tourismusverband Bergheim und fügt hinzu: „Zunächst war nur ein Pumptrack geplant, dann ist das Projekt immer größer geworden.“ Auch er unterstreicht die Wichtigkeit besonders für Kinder und Jugendliche, die durchs Radeln weg von Handy und Tablet sind.
Samstag und Sonntag findet die offizielle Eröffnung des Parks mit einem umfangreichen Programm inklusive professioneller Fahrer statt. Der Eintritt ist das gesamte Wochenende kostenlos, und auch Leihräder wird es geben. Zudem präsentieren sich viele Radvereine vor Ort.
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