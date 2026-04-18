Geschäftsführer: „Da geht einem das Herz auf“

Und auch, dass der Andrang von Anfang an groß war. „Da geht einem schon das Herz auf, wenn am 25. Dezember an die 60 Kinder in den Park kommen“, freut sich Geschäftsführer Stefan Probst. An starken Wochenenden tummeln sich bis zu 250 Kinder und Jugendliche am Gelände. Um den Betrieb von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gewährleisten zu können, setzt er auf neun Jugendliche aus der Umgebung, die mit anpacken.