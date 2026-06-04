Netflix-Doku „Poldi“: „Bekloppt“ und bejubelt

In „Poldi“ sind die Macher bemüht, hinter die rustikale Fassade des Arbeiterkindes zu blicken. Sie zeigen den unermüdlichen Entrepreneur, der frei nach dem Motto „wer schläft, verliert“ mit dem Privatjet von Businessgespräch zu Businessgespräch jettet. Sie zeigen den Fußballer, der in seiner zweiten Heimat Polen bei Gornik Zabrze einen x-ten Frühling erlebt und auch mit 40 nicht aufhören möchte. Sie zeigen den Ehemann und Vater, der seine Familie liebt, aber ständig damit hadert, nicht genug Zeit mit ihr zu verbringen, weil er zu getrieben ist. „Wir sind alle bekloppt“, soll eine Tante über die Familie sagen und es kommt sympathisch rüber. Was man aber nicht sieht, ist, wie es wirklich in Poldis Herzen ausschaut, denn die gewünschte Nähe stellt sich nicht ein.