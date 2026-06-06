Sarah Arnautovic: „Normaler Alltag ist ein Luxus“

Haben Sie sich sofort dazu bereit erklärt, diese Doku machen zu wollen, oder mussten Sie erst überredet werden? Was war der ausschlaggebende Punkt für die positive Entscheidung?

Ich muss ehrlich sagen, wir hatten schon viele Anfragen in die Richtung. Der lange Kontakt und das aufgebaute Vertrauen zu Puls 4 und Joyn hat uns die Entscheidung am Ende leicht gemacht. Super ist dabei auch, dass die Doku neben Österreich auch in Deutschland, Schweiz und Italien laufen wird. Besonders überzeugend war das Konzept, sodass es komplett auf Authentizität basiert. Wir wollten unser Leben zeigen, wie es tatsächlich ist. Und dass keinesfalls alles roter Teppich ist. Unsere jeweiligen Familien und Freunde sind auf der Welt verteilt. Wir für uns sind eine große Familie. Mit Kindern, Tieren, Haushalten und momentan auch keinen Angestellten. Es ist bei weitem nicht alles Glam und Fame, wie Social Media das bei vielen zum Anschein macht. Vor allem in der heutigen Zeit ist es mir wichtig, das jungen Müttern und Teenagern mitzugeben.