Neuer Bond? „Freuen Sie sich bitte nicht zu früh“

Fast fünf Jahre nach der Premiere des bislang letzten 007-Abenteuers „Keine Zeit zu sterben“ ist die Suche nach einem Nachfolger für Daniel Craig dem Vernehmen nach in vollem Gange. Für alle Beteiligten sei es ein Lebenstraum und eine große Verantwortung, das nächste Kapitel der beliebten Filmreihe umzusetzen, betonte Valenti. „Sie können sicher sein, dass wir uns die Zeit nehmen, dies mit Sorgfalt und großem Respekt anzugehen.“