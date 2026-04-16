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Rätselraten um 007

Neuer Bond? „Freuen Sie sich bitte nicht zu früh“

Society International
16.04.2026 12:14
Das Warten auf den Nachfolger von Daniel Craig als James Bond hat offenbar noch lange kein Ende ...
Das Warten auf den Nachfolger von Daniel Craig als James Bond hat offenbar noch lange kein Ende ...(Bild: AP/Michael Sohn)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Suche nach dem nächsten James-Bond-Darsteller könnte noch länger dauern. Bei der Branchenmesse CinemaCon in Las Vegas bat Courtenay Valenti, Leiterin der Filmabteilung bei Amazon MGM Studios, beim Thema 007 um Geduld. „Ich weiß, Sie fragen sich alle, wann wir verkünden, wer James Bond spielen wird“, sagte Valenti im Rahmen ihrer mit Spannung erwarteten Präsentation. „Freuen Sie sich bitte nicht zu früh.“

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Fast fünf Jahre nach der Premiere des bislang letzten 007-Abenteuers „Keine Zeit zu sterben“ ist die Suche nach einem Nachfolger für Daniel Craig dem Vernehmen nach in vollem Gange. Für alle Beteiligten sei es ein Lebenstraum und eine große Verantwortung, das nächste Kapitel der beliebten Filmreihe umzusetzen, betonte Valenti. „Sie können sicher sein, dass wir uns die Zeit nehmen, dies mit Sorgfalt und großem Respekt anzugehen.“

Taylor-Johnson oder Elordi?
Seit Jahren wird darüber spekuliert, wer die Rolle des berühmten Geheimagenten übernehmen könnte. Mehrfach verkündeten Boulevardmedien eine angebliche Verpflichtung, die sich nicht bestätigte.

Er gilt als der heißeste 007-Kandidat, aber wird sich Aaron Taylor-Johnson wirklich durchsetzen?
Er gilt als der heißeste 007-Kandidat, aber wird sich Aaron Taylor-Johnson wirklich durchsetzen?(Bild: APA/Afp or licensor)

Nach den Briten Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner und dem Australier Jacob Elordi wurde zuletzt der erst 23-jährige Louis Partridge als 007-Kandidat gehandelt. Laut Insidern soll die Rolle von einem eher unbekannten britischen Schauspieler besetzt werden, der Ende 20 oder Anfang 30 ist.

Macher wollen „Bond-Mythos“ gerecht werden
Der nächste Bond-Film wird der erste, seit die langjährigen Macher Barbara Broccoli und Michael G. Wilson die kreative Kontrolle über die ikonische Filmreihe abgegeben haben, die ihr Vater Albert R. „Cubby“ Broccoli 1962 gestartet hatte.

Auch Callum Turner, Verlobter von Dua Lipa, war schon als neuer James Bond im Gespräch.
Auch Callum Turner, Verlobter von Dua Lipa, war schon als neuer James Bond im Gespräch.(Bild: AP/Willy Sanjuan)
Wie auch Jacob Elordi. Holt sich der Australier etwa die begehrte Rolle?
Wie auch Jacob Elordi. Holt sich der Australier etwa die begehrte Rolle?(Bild: AFP/CHRIS DELMAS)

Für „Bond 26“ – so der Arbeitstitel – wurden erfahrene Filmgrößen verpflichtet: die Produzenten Amy Pascal, David Heyman und Tanya Lapointe, Regisseur Denis Villeneuve (kommender Film: „Dune: Part Three“) und Drehbuchautor Steven Knight („Peaky Blinders“).

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  „Wenn man eines der beliebtesten Franchises der Geschichte mit einem Weltklasse-Filmteam zusammenbringt, legt man den Grundstein für etwas, das dem Bond-Mythos wirklich gerecht wird“, sagte Valenti in Las Vegas. „Dieser Film wird kommen. Und wenn die Zeit reif ist, werden wir viel mehr darüber zu berichten haben.“

Oder kriegt James Bond mit dem erst 23-jährigen Louis Partrige etwa eine Verjüngungskur?
Oder kriegt James Bond mit dem erst 23-jährigen Louis Partrige etwa eine Verjüngungskur?(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy Sussman)

Schweigepflicht für Drehbuchautor 
Autor Knight, der sich bei seiner Arbeit laut Insidern an den Romanen von James-Bond-Erfinder Ian Fleming orientiert, hielt sich zuletzt ebenfalls bedeckt. „Ich darf leider überhaupt nicht darüber sprechen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in London auf die Frage nach dem aktuellen Stand seines Drehbuchs. „Ich kann nur sagen, dass ich die Arbeit liebe, aber mehr nicht.“

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