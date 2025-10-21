Verletzt das Land Salzburg Kinderrechte?

Die Ergebnisse der Budgetklausur der Salzburger Landesregierung stoßen bei breiter Front auf Widerstand. Nun auch von Seiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft. Denn künftig soll der Zuschuss des Landes für die Gemeinden für unter Dreijährige wegfallen. Sprich: Kinderbetreuung wird für Familien vermutlich teurer, denn auch die Gemeinden können den fehlenden Zuschuss nicht auffangen.