Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik gegen Sparkurs

Verletzt das Land Salzburg Kinderrechte?

Salzburg
21.10.2025 11:16
Ein überfordertes System?
Ein überfordertes System?(Bild: Krakenimages.com - stock.adobe.com)

Die Salzburger Kinder- und Jugendanwaltschaft kritisiert den Sparkurs der Landesregierung. Der Vorwurf: Einsparungen im Bereich der Kinderbetreuung verletzen die Grundpfeiler der Kinderrechte. Worum es genau geht. 

0 Kommentare

Die Ergebnisse der Budgetklausur der Salzburger Landesregierung stoßen bei breiter Front auf Widerstand. Nun auch von Seiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft. Denn künftig soll der Zuschuss des Landes für die Gemeinden für unter Dreijährige wegfallen. Sprich: Kinderbetreuung wird für Familien vermutlich teurer, denn auch die Gemeinden können den fehlenden Zuschuss nicht auffangen. 

In einer Aussendung kritisiert Kinder- und Jugendanwältin Johanna Fellinger eine fundamentale Verletzung der Kinderrechte laut UN-Kinderrechtskonvention.

Wohl im Vordergrund
Dabei geht es unter anderem darum, dass Kinder nicht aufgrund ihrer Herkunft benachteiligt werden, dass ihr Wohl im Vordergrund steht, sie ein Recht auf Entwicklung haben und gehört werden müssen.

„Die nunmehr beschlossenen Einsparungen im Bereich der elementaren Bildung widersprechen allen vier obgenannten Prinzipien“, schreibt Fellinger. Frühkindliche Bildung sei Chancengleichheit.

Lesen Sie auch:
Für viele Gemeinden ist die Kinderbetreuung eine finanzielle Hängepartie. 
Krone Plus Logo
Betreuungs-Misere
Gemeinden wollen mehr Infos und Geld von Svazek
10.10.2025
Für Kinderbetreuung
Grüne: Svazek lässt Millionen vom Bund liegen
07.10.2025

Sparkurs trifft besonders arme Kinder
Sie befürchtet, dass viele Kinder ob des Sparkurses nicht mehr partizipieren können, weil sich die Eltern die Betreuung nicht mehr leisten werden können.  Zudem kritisiert Fellinger, dass die Qualität der Betreuung leiden wird. 

Unter dem Sparkurs werden vor allem Kinder aus armutsgefährdeten Familien leiden, so Fellinger. Sie appelliere daher „eindringlich“ an die Landesregierung, die geplanten Einsparungen zurückzunehmen. 

 

Porträt von Heidi Geyer
Heidi Geyer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
127.020 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
91.409 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Gericht
Wiener Lehrerin vergewaltigt: Gefängnisstrafen!
80.876 mal gelesen
Die Hauptangeklagten, ihnen werden Sexualdelikte vorgeworfen, werden schwer bewacht aus U-Haft ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf