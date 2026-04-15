Paukenschlag: Zweikampf in der SPÖ abgesagt

Maulwurf erwies Babler und Co. Bärendienst

Wie auch Königsberger-Ludwig selbst im Anschluss in einem Schreiben festhielt, wären vor der Verlautbarung eigentlich noch einige Gespräche zu führen gewesen. Ein roter Maulwurf steckte den Plan aber verfrüht durch, erhöhte damit den Druck – und trat eine kleine politische Lawine los. Ins Rollen kam sie schnell: Babler stellte sich vor Königsberger-Ludwig, viele rote Polit-Granden aus Niederösterreich bekundeten jedoch Hergovich die Treue – und übten Kritik am Vorgehen der Herausforderer.