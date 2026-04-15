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Rückzieher in Sitzung

Paukenschlag: Zweikampf in der SPÖ abgesagt

Innenpolitik
15.04.2026 17:44
Königsberger-Ludwig könnte es zurück nach NÖ ziehen – Hergovich will aber im Amt bleiben
Königsberger-Ludwig könnte es zurück nach NÖ ziehen – Hergovich will aber im Amt bleiben(Bild: Krone KREATIV/SPÖ-NÖ)
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Zwischen Putsch und Posse: In einer eilig einberufenen Sitzung des erweiterten Landesparteivorstandes der SPÖ Niederösterreich wurde über die angekündigte Kampfabstimmung zwischen Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig und Landesparteichef Sven Hergovich beim SPÖ-Landesparteitag am 30. Mai debattiert. 

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Es waren turbulente Tage in der SPÖ Niederösterreich. Vor rund einer Woche vertieften sich die Bemühungen der Bundes-SPÖ, dem amtierenden Landesparteichef Sven Hergovich mit der in Niederösterreich sehr beliebten Ex-Landesrätin und nunmehrigen Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig beim Landesparteitag am 30. Mai eine Gegenkandidatin entgegenzustellen. Der Plan, geschmiedet auch federführend von SPÖ-Chef Andreas Babler und Parteigeschäftsführer Klaus Seltenheim, ging dem Vernehmen nach aber bereits durch sein Bekanntwerden zumindest ein klein bisschen nach hinten los.

Maulwurf erwies Babler und Co. Bärendienst
Wie auch Königsberger-Ludwig selbst im Anschluss in einem Schreiben festhielt, wären vor der Verlautbarung eigentlich noch einige Gespräche zu führen gewesen. Ein roter Maulwurf steckte den Plan aber verfrüht durch, erhöhte damit den Druck – und trat eine kleine politische Lawine los. Ins Rollen kam sie schnell: Babler stellte sich vor Königsberger-Ludwig, viele rote Polit-Granden aus Niederösterreich bekundeten jedoch Hergovich die Treue – und übten Kritik am Vorgehen der Herausforderer.

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Am Montag müsste eine Kampfkandidatur durch den Parteivorstand offiziell abgesegnet werden. „Um die Situation offen, intern und nicht über die Medien zu besprechen“, lud Hergovich am Mittwoch noch zu einem erweiterten Parteipräsidium. In der Parteizentrale wurde darüber debattiert, ob es zur Kampfkandidatur Königsberger-Ludwigs kommen solle.

Das Ergebnis: Am Ende war der Druck wohl zu hoch, die Herausforderin zog zurück ...

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