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„Schweineball“: Neuer erklärt seinen Aussetzer

Champions League
16.04.2026 08:56
Ein Patzer von Manuel Neuer sorgte für das 1:0 für Real.
Ein Patzer von Manuel Neuer sorgte für das 1:0 für Real.(Bild: AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND)
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Von krone Sport

Was für ein Schockstart! Manuel Neuer leistete sich im CL-Kracher gegen Real Madrid nach wenigen Sekunden einen kapitalen Fehlpass und schenkte den Spaniern ein Tor. Nach Abpfiff erklärt er seinen Aussetzer.

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Nach seiner starken Leistung im Hinspiel unterlief Neuer im Rückspiel ein folgenschwerer Fehler. Beim Spielaufbau spielte der 40-Jährige einen katastrophalen Pass, den Arda Güler abfing und eiskalt im leeren Tor unterbrachte.

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Neuer erklärte danach offen: „Ich wollte eigentlich zu Stani spielen nach außen, treffe den Ball aber überhaupt nicht gut. Das war das Problem. Es war einfach ein Schweineball von mir, den ich gespielt habe.“

Trotz des frühen Rückschlags blieb Bayern ruhig. Aleksandar Pavlovic meinte: „Das ist natürlich kein schöner Moment gewesen. Aber in diesen Momenten wächst man als Team zusammen und wir haben eine gute Reaktion gezeigt.“

Joshua Kimmich kommentierte das Gegentor trocken als „nicht optimal“.

Auch beim zweiten Tor unglücklich
Beim zweiten Gegentor sah Neuer ebenfalls nicht gut aus: Arda Güler traf per direktem Freistoß. Zwischendurch wirkte der Bayern-Kapitän auch im Spielaufbau unsicher.

Neuer wieder Retter
Doch in der zweiten Hälfte zeigte Neuer, warum er zu den Besten gehört. Mit einer Glanzparade gegen Kylian Mbappé verhinderte er das mögliche 2:4 und hielt Bayern im Spiel.

Max Eberl stellte sich danach hinter seinen Keeper. „In einem Spiel bist du der Hero und im nächsten Spiel bist du am Anfang in Anführungsstrichen der Depp.“

Auch Neuer selbst freute sich über seine Rettungstat: „Das war der entscheidende, glaube ich.“

Die Münchner drehten das Spiel und gewannen am Ende mit 4:3. Damit war der Einzug ins Halbfinale gegen PSG perfekt.

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